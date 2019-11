Z. Čaputová odovzdala piatim veľvyslancom SR poverovacie listiny

Na snímke zľava noví mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci SR zľava Marián Jakubócy (Nemecko), Juraj Macháč (Holandské kráľovstvo), Fedor Rosocha (Srbská republika), Terézia Šajgalíková (Mexiko) a Pavel Vízdal (Gruzínsko) počas preberania poverovacích listín z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Prezidentskom paláci v Bratislave 20. novembra 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v stredu novým veľvyslancom SR v Nemecku, Holandsku, Srbsku, Mexiku a Gruzínsku poverovacie listiny.povedala v príhovore prezidentka Čaputová.Prezidentka zároveň dodala, že úroveň a charakter vzťahov s jednotlivými krajinami môže byť rozdielna, avšak v jednom očakáva, že pôsobenie veľvyslancov bude jednotné.Veľvyslanec Marián Jakubócy bude pôsobiť v Nemeckej spolkovej republike so sídlom v Berlíne, veľvyslanec Juraj Macháč bude pôsobiť v Holandskom kráľovstve so sídlom v Haagu. Prezidentka poverila ďalej Fedora Rosochu, ktorý bude pôsobiť v Srbskej republike so sídlom v Belehrade. Veľvyslankyňa Terézia Šajgalíková bude pôsobiť v Mexiku so sídlom v Mexico City a veľvyslanec Pavel Vízdal bude pôsobiť v Gruzínsku so sídlom v Tbilisi.