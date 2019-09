Z. Čaputová sa zaujímala o problém vyľudňovania prešovského kraja

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová pri obhliadke vrtuľníka UH-60 Black Hawk Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Prešov 12. septembra (TASR) – Vyľudňovaniu kraja, zamestnanosti, cestnej infraštruktúre, ako aj menšinám sa venovali predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová počas štvrtkového stretnutia s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.uviedla po stretnutí so zástupcami krajskej a mestskej samosprávy Čaputová.skonštatovala Čaputová.Ako povedala, hovorili i o situácii v zdravotníctve, čo sa týka potreby kvalifikovanej pracovnej sily, vzdelávaní, menšinách, ako aj environmentálnych problémoch.doplnila prezidentka s tým, že nemôže spôsobiť legislatívnu zmenu, má však vetovaciu právomoc.uviedol Majerský.doplnila Turčanová.Po prehliadke mesta Čaputová navštívila i areál Vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša v Prešove. Ako povedala, je to účasť výkonu jej mandátu a vojakom sa chcela poďakovať za ich prácu.vysvetlila Čaputová.Po návšteve vrtuľníkového krídla prezidentka absolvovala prehliadku Múzea rusínskej kultúry – Slovenského národného múzea v Prešove, kde sa stretla i so zástupcami rusínskej komunity.