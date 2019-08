Z. Čaputová si želá, aby hlas Nemecka bol v Európe jasne počuť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová odcestovala na dvojdňovú návštevu Nemecka, kde absolvuje nástupnú návštevu v dňoch 21. - 22. augusta 2019. Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (vľavo) a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier počas spoločnej tlačovej konferencie v Berlíne 21. augusta 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 21. augusta (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si želá, aby bol hlas Nemecka v Európe jasne počuť. Podľa jej slov nie je európskej krajiny, ktorá by mala toľko skúseností s prekonávaním rozdelení. Vyhlásila to po stredajšom stretnutí s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom. Krajina si tento rok pripomenie 30 rokov od pádu Berlínskeho múru.povedala Čaputová. Želá si preto, aby sa nemecká skúsenosť čo najviac využila.S nemeckým partnerom sa zhodla, že budúcnosť je v silnej a zjednotenej Európe, ktorá bude fungovať na vzájomnej dôvere, pochopení, solidarite a spolupráci. Podľa Čaputovej sa tiež nesmie zabúdať na sociálny rozmer európskej integrácie.doplnila.Rovnaký postoj mali aj k otázke neriadeného brexitu. Považujú ho nielen za problém pre Veľkú Britániu, ale aj samotnú Európsku úniu. Do Berlína má v stredu večer pricestovať britský premiér Boris Johnson. Ako poznamenal Steinmeier, všetky varianty, ktoré chce Johnson navrhnúť, sú v rozpore s tým, o čom Európska únia rokovala. Neočakáva preto, že sa im bude venovať pozornosť. Myslí si, že Británia podceňuje dôsledky odchodu z Únie bez dohody. Rovnako sa domnieva, že rokovania o novej dohode už nebudú.Čaputová pripomenula, že ak má Európa uspieť v presadzovaní záujmov navonok, potrebuje vnútornú jednotu.zhrnula.Slovenskú prezidentku čaká ešte popoludní rokovanie s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Neskôr sa na slovenskom zastupiteľskom úrade v Berlíne stretne s krajanmi.(osobitná spravodajkyňa TASR Alena Klepochová)