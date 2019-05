Z. Čaputová: Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby EÚ

Na snímke zvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 v Pezinku. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Stojíme na križovatke z hľadiska budúcnosti a podoby Európskej únie, či bude silnejšia a integrovanejšia, alebo naopak nastane proces oslabovania. Vyhlásila to nastupujúca prezidentka SR Zuzana Čaputová po tom, čo v Pezinku odovzdala svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu.Čaputová verí, že účasť v eurovoľbách bude na Slovensku oproti minulosti tentoraz vyššia.povedala.Za nový a silný element v súčasných eurovoľbách považuje takzvané protieurópske sily.skonštatovala. Čaputová tvrdí, že raz za čas majú občania šancu vyjadriť sa a ovplyvniť verejné dianie prostredníctvom volieb, preto ľudí vyzýva, aby sa zúčastnili hlasovania do Európskeho parlamentu.