Z. Čaputová: Zoznam ľudí v mojom tíme je hotový

Na archívnej snímke Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Zoznam ľudí, ktorí budú tvoriť tím nastupujúcej prezidentky SR Zuzany Čaputovej, je už hotový, publikovať ho však nechce.skonštatovala. Po prezidentských voľbách mala podľa vlastných slov čas na oddych, ale teraz sa už pripravuje na inauguráciu, plánuje zahraničné cesty či reaguje na dopyty novinárov. Z Pezinka sa presťahovať zatiaľ nechystá a deklaruje, že cestou do Prezidentského paláca chce čakať v kolóne tak, ako aj ostatní.Novozvolená prezidentka opätovne potvrdila, že jej prvá pracovná cesta povedie do Česka. Navštíviť chce tiež aj ostatné krajiny V4, ale aj Nemecko, Francúzsko či belgický Brusel.uviedla.V súčasnosti napríklad rieši s odborníkmi šaty na inauguráciou.podotkla. Vo štvrtok absolvovala v priestoroch TASR aj fotografovanie na oficiálny portrét.Čaputová chce do Prezidentského paláca v Bratislave dochádzať z Pezinka, kde býva. Alternatívna ponuka na bývanie v hlavnom meste podľa jej slov zatiaľ reálna nie je, pretože prezidentská vila na bratislavskom Slavíne si vyžaduje. Nemyslí si, že pri presúvaní sa z Pezinka do Bratislavy spôsobí väčšie dopravné zápchy. "Budem tak ako iní bežní občania čakať v zápche, aby som sa dostala do práce. Pýtala som sa na to a nič tomu nebráni," uviedla s tým, že by to rada realizovala vždy, keď jej v tom nebudú brániť výnimočné situácie. "Moja práca je rovnako dôležitá ako práca iných ľudí," poznamenala.Ministerstvo vnútra pre TASR neuviedlo, či je zámer budúcej prezidentky bezpečný.uviedol Petar Lazarov z rezortu vnútra.