Z Charkovskej oblasti už evakuovali vyše 7500 civilistov, medzi nimi boli deti aj zdravotne postihnutí

14.5.2024 (SITA.sk) - Zo severu ukrajinskej Charkovskej oblasti pre ruské útoky evakuovali viac ako 7 500 civilistov. Uviedol to v utorok gubernátor oblasti Oleh Synjehubov Zo 7 531 ľudí, ktorí boli doteraz evakuovaní, je 568 detí a 201 ľudí so zdravotným postihnutím, dodal gubernátor. Informuje o tom web Kyiv Independent Útok na Charkovskú oblasť Rusko odštartovalo 10. mája v smere na obec Lypci a mesto Vovčansk. Podľa tajomníka ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksandra Lytvynenka Rusi do ofenzívy nasadili viac ako 30-tisíc vojakov. Ukrajinský generálny štáb v pondelok uviedol, že Rusko má „taktický úspech" v boji o Vovčansk, ktorý leží necelých päť kilometrov od ruských hraníc.„Na severnom okraji mesta prebiehajú aktívne prestrelky,“ uviedol v utorok gubernátor Charkovskej oblasti.