Z cirkusu ušli dve zebry, jednu zastrelili

Na snímke zebra, ktorá ušla z cirkusu v nemeckom meste Tessin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 2. októbra (TASR) - Jednu z dvoch zebier, ktoré ušli v noci na dnes zo stajne v cirkuse pri mestečku Tessin v nemeckej spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko, na úteku zastrelili. S odvolaním sa na vyhlásenie miestnej polície o tom v stredu informovala agentúra DPA.Dve zebry ušli uprostred noci - práve v čase, keď zamestnanci cirkusu vykladali zo svojich nákladiakov vybavenie.Zebry si v noci všimol miestny obyvateľ, ktorý následne zalarmoval políciu, uviedla policajná hovorkyňa. Jedno zo zvierat potom úrady bez problémov chytili a priviezli späť do cirkusu.Druhá zebra, samček nazývaný Pumba, však zapríčinila ráno diaľnici pri Tessine, ktorý leží neďaleko mesta Rostock, nehodu dvoch áut. Tie do seba narazili, keď sa zvieraťu snažili vyhnúť.Pri nehode sa podľa polície nezranil žiaden človek. Zebru sa bezprostredne po incidente nepodarilo chytiť, a to napriek rôznym pokusom prilákať ju, okrem iného na jedlo. Či bola pri nehode zranená, nebolo známe.Zviera sa podarilo nájsť v mestečku Liepen. Hovorca mesta Rostock Ulrich Kunze uviedol, že zebru nebolo možné uspať, keďže úrady nedokázali vylúčiť, že je nebezpečná. Zebru napokon zastrelili zo vzdialenosti zhruba 60 metrov.Vedenie cirkusu i miestni obyvatelia vyjadrili nesúhlas s takýmto postupom.uviedla svedkyňa streľby Petra Melchinová. Dodala, že na odstrel zebry nebol dôvod, poľahky ju totiž mohli vypustiť do poľa ležiaceho obďaleč.