Z členstva vo WTO najviac doteraz profitovali USA a Čína

Frankfurt nad Mohanom 30. decembra (TASR) - USA aj Čína viac než ktorékoľvek iné krajiny profitovali zo svojho členstva vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO), uvádza sa v štúdii nadácie Bertelsmann, zverejnenej v pondelok.Správa ukázala, že členstvo vo WTO zvýšilo hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov za 25 rokov od ich vstupu do organizácie o 87 miliárd USD (77,75 miliardy eur). Čína, ktorá vstúpila do WTO až v roku 2001, získala 86 miliárd USD, zatiaľ čo Nemecko 66 miliárd USD.uviedol obchodný expert nadácie Bertelsmann Christian Bluth.Podľa štúdie nadácie HDP jednotlivých krajín sa vďaka členstvu vo WTO zvýšilo v priemere o 4,5 %. Celkovo globálny HDP vzrástol o 855 miliárd USD alebo 1 %. Vývoz členských štátov WTO medzi rokmi 1980 až 2016 stúpol v priemere o 14 % a nečlenov WTO klesol takmer o 6 %.WTO, ktorá má 164 členských štátov, 1. januára oslávi 25. výročie, aj keď sa aktuálne nachádza v kríze. USA blokujú vymenovanie nových sudcov do odvolacieho senátu WTO, čím ho znefunkčnili.Odvolací orgán, ktorý sa niekedy nazýva najvyšší súd svetového obchodu, sa zvyčajne skladá zo siedmich sudcov. Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa však už vyše 2 roky blokuje vymenovanie nových sudcov do senátu. A tak, keď 10. decembra dvom z troch zostávajúcich sudcov vypršal mandát, odvolací senát sa stal nefunkčným, keďže nemá kvórum potrebné na prerokovanie prípadov.(1 EUR = 1,1189 USD)