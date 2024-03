Z dvoch prezidentských kandidátov je jeden duševne nespôsobilý a ten druhý som ja, vyhlásil Biden

„Faux pas“ sa stalo terčom posmeškov

17.3.2024 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že správou tohto týždňa v Spojených štátoch bolo, že dvaja kandidáti si zabezpečili nomináciu svojej strany do tohtoročných prezidentských volieb.Dodal, že jeden z nich bol príliš starý a duševne nespôsobilý na vykonávanie tejto funkcie. „Ten druhý som ja," zavtipkoval Biden.Šéf Bieleho domu odvrátil pokračujúcu kritiku, že má problémy s pamäťou a pôsobí zmätene. Namiesto toho obrátil pozornosť na 77-ročného Donalda Trumpa a jeho „faux pas“, ktoré sa stalo terčom posmeškov.„Nehovorte mu to, ale myslí si, že kandiduje proti Barackovi Obamovi . Sám to povedal," poznamenal 81-ročný Biden, ktorý tiež vtipkoval, že pred spaním bol dlho do noci hore.Biden na podujatí vo Washingtone tiež zdôraznil, čo považuje za skutočnú hrozbu pre demokraciu, a to scenár, že by sa do Bieleho domu vrátil Trump, ktorý naďalej nepravdivo tvrdí, že mu ukradli víťazstvo vo voľbách v roku 2020.„Žijeme v bezprecedentnej chvíli demokracie," povedal. „Bezprecedentný moment pre históriu. Demokracia a sloboda sú doslova pod útokom. Putin pochoduje na Európu a môj predchodca sa mu klania a hovorí mu, aby si do pekla robil, čo sa mu zachce."Biden a jeho predchodca Trump si v utorok zabezpečili nominácie ich politických strán do nadchádzajúcich prezidentských volieb. Zopakuje sa tak scenár spred štyroch rokov, ktorý, ako poznamenáva agentúra AP, mnohí voliči nechcú.Ich volebný súboj, ktorý je prvý s dvoma americkými prezidentmi od roku 1912, takmer určite prehĺbi pálčivé politické a kultúrne rozdiely v USA počas nasledujúcich ôsmich mesiacov vedúcich k voľbám. Americké prezidentské voľby sa uskutočnia 5. novembra.