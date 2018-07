Z Etiópie do Eritrey smeroval po rokoch prvý komerčný let

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 18. júla (TASR) - Prvé komerčné lety smerovali v stredu z Etiópie do Eritrey, čím sa v rámci ukončenia 20-ročného vzájomného konfliktu obnovilo medzi týmito bývalými nepriateľskými krajinami letecké spojenie. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.Spoločnosť Ethiopian Airlines na sociálnej sieti Twitter zverejnila fotografiu, na ktorej vidieť lietadlo smerujúce do eritrejskej metropoly Asmara, ako opúšťa letisko v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.O hodinu a 25 minút neskôr v Asmare pristáli dva stroje - Boeing 787 s 315 pasažiermi na palube a Boeing 737 so 154 cestujúcimi, píše Reuters. Medzi pasažiermi sa tiež nachádzali obyvatelia krajiny, ktorí sa po rokoch chceli znovu stretnúť so svojimi rodinami rozdelených vojnou.K tomuto kroku došlo po tom, ako eritrejský prezident Isaias Afwerki a etiópsky premiér Abiy Ahmed podpísali v Eritrei dohodu o obnovení vzťahov. Susedné krajiny pri tejto príležitosti oznámili, žemedzi nimi sa skončil. Vojna na sporných hraniciach medzi Etiópiou a Eritreou vypukla v roku 1998.Oteplenie vzťahov nastalo po tom, čo nový etiópsky premiér Abiy Ahmed vyhlásil, že jeho krajina bude plne akceptovať mierovú dohodu o ukončení pohraničnej vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a rozdelila mnohé rodiny.Medzinárodné spoločenstvo chválilo ukončenie jedného z najdlhších konfliktov na africkom kontinente. Na základe tejto historickej dohody oba africké štáty súhlasili s otvorením veľvyslanectiev, rozvojom prístavov a obnovením letov v rámci konkrétnych krokov na ukončenie dvoch desaťročí vzájomnej nevraživosti.V pondelok Eritrea znovu otvorila svoje veľvyslanectvo v Addis Abebe.