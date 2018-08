Z FBI prepustili agenta, ktorý kritizoval Donalda Trumpa

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. augusta (TASR) - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) rozviazal pracovný pomer so špeciálnym agentom Petrom Strzokom za to, že svojej kolegyni posielal krátke textové správy, v ktorých kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Strzok v minulosti pracoval v tíme špeciálneho prokurátora Roberta Muellera vyšetrujúceho údajné zasahovanie Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Z Muellerovho tímu musel Strzok odísť pred rokom, keď sa na jeho SMS správy, ktoré začiatkom augusta 2016 posielal kolegyni Lise Pageovej, prišlo. Trumpa v nich označoval zaa napísal, že nikdy nemôže dôjsť k jeho zvoleniu. Strzoka prepustil zo služby v piatok námestník riaditeľa FBI David Bowdich.Strzokov právnik Aitan Goelman postup FBI kritizoval a uviedol, že ide o podliehanie politickým tlakom a o, na ktorý mal podľa 1. dodatku Ústavy Spojených štátov právo.Podľa Goelmana by Strzokovo prepustenie zo zamestnaniaTrump Strzoka opakovane kritizoval na Twitteri. FBI, pre ktorú Strzok pracoval 22 rokov, sa k jeho prepusteniu zatiaľ nevyjadrila.