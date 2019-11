Z Festivalu vedy a techniky AMAVET postúpilo 14 projektov

Ilustračná foto. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Bratislava 12. novembra (TASR) – Z Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktorý sa uskutočnil v Bratislave (7. - 8.11.), postúpilo na svetové súťaže 14 projektov. Odborná porota zo 167 prihlásených projektov vybrala do finále 80, ktorých autormi bolo vyše sto žiakov. V celoštátnom finále ocenila 40. TASR o tom informoval projektový manažér Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Ján Nemec.Projekty mladých vedátorov boli zamerané na rôzne oblasti od biológie, medicíny a zdravotníctva, fyziky až po environmentálne vedy, elektrinu a mechaniku či astronómiu. Súťažiaci, ktorí získali postup do zahraničia, pocestujú do Českej republiky, Ruska, Číny, USA, Rumunska či Belgicka a Španielska. "povedal Nemec.V súťaži boli prihlásení aj zahraniční účastníci z Belgicka a Ruska, ktorí prezentovali šesť projektov.Odborným garantom festivalu je Slovenská akadémia vied (SAV) spoločne s univerzitami. Predseda SAV Pavol Šajgalík zdôraznil význam festivalu pri vyhľadávaní talentov. Podľa neho práve AMAVET zohráva významnú úlohu pri vytváraní motivačného prostredia pre žiakov mimo školských lavíc.uzavrel Nemec.