Z jedálnička vynechal pizzu a cestoviny a schudol 25 kilogramov. Talian Fabbri túži po olympijskom zlate

Dopraje si aj steak

Spolupráca s mentálnym trénerom

29.7.2024 (SITA.sk) - Guliarsvojim životným príbehom potvrdil, že vrcholový šport je aj o sebaobetovaní a odriekaní určitých vecí. Úradujúci vicemajster sveta a jeden z najväčších talianskych ašpirantov na medailu na OH 2024 v Paríži schudol za ostatné dva roky 25 kilogramov.„Prestal som jesť pizzu a cestoviny. Cítim sa lepšie a som nepochybne viac mrštný,“ povedal 25-ročný Toskánec.Úprava životosprávy v podaní Fabbriho znamenala zlepšenie výkonov, veď v posledných pretekoch pred OH v Diamantovej lige zdolal aj najväčšieho favorita Ryana Coulsera z USA. Zároveň je držiteľom najlepšieho výkonu roka, v Londýne vrhol 22,95 m.„Mám pocit, že sa dokážem lepšie pohybovať, takže to bol správny krok,“ povedal Fabbri a k svojmu stravovaniu doplnil: „Nežijem zasa v úplnej askéze. Keď sa mi podarí dostať domov do Florencie, tak si doprajem aj náš lokálny steak. Inak sa snažím stravovať zdravo, jem šesťkrát denne.“Fabbriho prístup k svojmu remeslu sa zmenil v ostatnom období aj tým, že nadviazal spoluprácu s mentálnym trénerom.„Ten mi predstavil budhistické prístupy. Snažím sa preto často meditovať, vedzte, že mi to pomáha,“ povedal guliar z Apeninského polostrova, ktorý tiež spolupracuje s trénerom Paolom Dal Scogliom, ktorý sa vo vrhu guľou umiestnil na OH 1996 v americkej Atlante na nepopulárnej 4. priečke. „Medailu chcem získať aj pre neho,“ doplnil Fabbri.Bývalý držiteľ svetového rekordu vo vrhu guľou a zlatý olympijský medailista z roku 1984 Alessandro Andrei pochádza takisto z Florencie. Fabbri sa s ním prvýkrát stretol až začiatkom tohto roka.„Bolo to inšpiratívne. O motiváciu mám postarané v každom ohľade. Bude len na mne, aby som uspel. Chcem to urobiť pre seba, pre ľudí okolo mňa a takisto pre Taliansko, ktorému sa v našej disciplíne dlhé roky nedarilo,“ uzavrel Fabbri.