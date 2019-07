Z. Khalilzad bude na budúci týždeň znova rokovať s Talibanom

Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 23. júla (TASR) - Vyslanec USA pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad odcestuje na budúci týždeň do Kábulu a Kataru, aby pokračoval v rokovaniach s extrémistickým hnutím Taliban o ukončení vojny v Afganistane. S odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie amerického ministerstva zahraničných vecí o tom písala agentúra AFP.Khalilzad odcestuje na budúci pondelokuviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.Vyslanec by mal najprv s afganskou vládou v Kábule prediskutovaťAko v tejto súvislosti pripomína AFP, vytvorenie takéhoto tímu vyjednávačov bude problematické vzhľadom na to, že Taliban odmieta akékoľvek rokovania s afganskou vládou, ktorú považuje za bábku Spojených štátov.Po tomto rokovaní odcestuje Khalilzad do katarskej Dauhy, kdeWashington sa podľa AFP usiluje o dosiahnutie dohody s Talibanom ešte pred prezidentskými voľbami, ktoré by sa mali v Afganistane konať na konci septembra.