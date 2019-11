Z materiálu zaisteného v utorok by sa dalo vyrobiť 866 dávok drog

V Skalici zadržala muža, ktorý mal pri sebe pervitín a marihuanu. Foto: TASR/KR PZ Trenčín Foto: TASR/KR PZ Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Z materiálu zaisteného počas utorkových (19. 11.) domových prehliadok by sa dalo vyrobiť 866 dávok drog. Vyplýva to z predbežných výsledkov expertízneho skúmania. Dvom obvineným mužom hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.," priblížila polícia. Rovnakým obvineniam čelí aj 36-ročný Bratislavčan, rieši ho OR PZ Bratislava III.Policajti z druhého a tretieho bratislavského obvodu v utorok za asistencie policajtov pohotovostného policajného útvaru zadržali na Ružinovskej a Bardejovskej ulici osoby podozrivé z trestnej činnosti. Na základe príkazu tiež vykonali na Bardejovskej a Banšelovej ulici domové prehliadky, počas ktorých zaistili podozrivý materiál. Podozrením z drogovej trestnej činnosti sa polícia naďalej zaoberá.