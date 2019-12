Z Novohradu a Gemera budú premávať dva skibusy

Skibus v Tatrách. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Lučenec/Rimavská Sobota 23. decembra (TASR) – Do lyžiarskych stredísk Kokava - Línia v Poltárskom okrese a Telgárt v Breznianskom okrese budú počas zimnej sezóny premávať dva skibusy. Podľa garanta projektu a viceprimátora Lučenca Pavla Baculíka je cieľom spropagovať lyžiarske strediská, kde si občania môžu užívať okrem zjazdového a bežeckého lyžovania či sánkovania aj turistiku.“ povedal Baculík. Tento skibus bude premávať každú sobotu a nedeľu od 28. decembra do 22. marca 2020.Druhý skibus Horehron bude jazdiť od 4. januára z Lučenca cez Rimavskú Sobotu a Hnúšťu do Telgártu. Organizátormi sú mesto Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj a Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.