Z opravovne k viac než len opravám: AO MV SR prináša inovácie a rozšírené služby

Rok 2022: Pohľad na stabilitu a vzostup

Rozvoj zamestnaneckej politiky a hospodársky nárast

Nielen klasické opravy vozidiel

Dôsledná starostlivosť o vozový park a aj prenájom vozidiel

Strategické riešenia v oblasti IT a digitalizačné služby

Jedinečný projekt nových tabuliek s EVČ

Budúcnosť s víziou

31.8.2023 (SITA.sk) -AO MV SR sa začiatkom roka 2022 transformovala do stabilnej a prosperujúcej zložky, ktorá nesie zodpovednosť nielen voči svojmu zakladateľovi - Slovenskej republike, ale aj voči verejnosti. Svedčí o tom silný záväzok k poskytovaniu spoľahlivých služieb, a to aj v ťažkých obdobiach, ako bolo obdobie pandémie alebo ruskej agresie. AO MV SR sa stala kľúčovým partnerom pre bezpečnostné a záchranné zložky, čím vytvára podporu pre tých, ktorí chránia občanov a zabezpečujú verejný poriadok.V roku 2022 zaznamenala spoločnosť AO MV SR výrazný rast nielen vo svojom portfóliu služieb, ale aj v počte zamestnancov. Ten sa zvýšil o viac ako 100, čím celkový počet zamestnancov prekročil hranicu 300. "Zamestnanci sú kľúčom k nášmu úspechu. Našim cieľom bolo vytvoriť motivujúce pracovné prostredie, aj napriek externým vplyvom akými sú energetická kríza, zvyšujúca sa inflácia či vojna na Ukrajine," vraví Michal Šula, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti AO MV SR, a. s. a pokračuje "To sa nám podarilo dosiahnuť predovšetkým otvorenou a transparentnou komunikáciou vedenia spoločnosti voči zamestnancom a takisto rozvojom a vzdelávaním našich zamestnancov či poskytovaním podpory a viacerých benefitov."Spoločnosť si v roku 2022 udržala ekonomickú stabilitu a zaznamenala nárast hospodárskeho výsledku. Na porovnanie, zatiaľ čo v roku 2021 bol zaznamenaný zisk na úrovni 138 439 Eur a tržby na úrovni 19 918 169 Eur, v roku 2022 bol zisk vo výške 181 068 Eur a tržby vo výške 25 450 176 Eur. To predstavuje nárast tržieb o 27,77% a zisku o 30,79%. Mzdy zamestnancov narástli o viac ako 13%, čo takisto svedčí o dôslednej starostlivosti o pracovníkov a ich spokojnosť.Spoločnosť AO MV SR sa nezastavila len pri klasických opravách a údržbe vozidiel. Na základe nových trendov a potrieb sa rozhodla diverzifikovať svoje služby, čo bolo spojené s koncepciou novej organizačnej štruktúry. Medzi nové divízie k 1.1. 2023 patria divízia fleet manažmentu, divízia služieb IT a divízia výrobnej činnosti.vznikla už pred dvoma rokmi a jej primárnym cieľom je zabezpečovať kompletný servis okolo prenájmu vozidiel, doplnkovej výbavy a všetkých súvisiacich služieb od obstarania až po ekologickú likvidáciu vozidiel na základe presnej špecifikácie zákazníka. Prvotným impulzom na vznik novej divízie bola najmä kritická situácia v oblasti vozového parku prevádzkovaného našim jediným akcionárom ako aj ďalších útvarov a orgánov verejnej a štátnej správy.Rok 2022 bol pre túto divíziu kľúčovým rokom v oblasti rastu a poskytovania služieb pre svojich zákazníkov. Počas celého roka divízia zabezpečovala komplexný servis prenájmu a starostlivosť o cca 200ks vozidiel pre potreby MV SR, Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, Dopravnú políciu, Finančné riaditeľstvo a Dopravný úrad., ktorá predstavuje jednu zo štyroch hlavných činností výkonných orgánov spoločnosti preukázalo vedenie spoločnosti inovatívny prístup. Programy vyvinuté pre hasičov, policajtov a orgány verejnej moci ukazujú, že AO MV SR nie je len opravovňou, ale aj partnerom vo vývoji moderných riešení pre verejnú bezpečnosť a efektívne riadenie.Do pôsobnosti divízie spadá aj digitalizačné pracovisko, ktoré od svojho vzniku zdigitalizovalo viac ako 850 tisíc listov pre Slovenský národný archív a štátne archívy na Slovensku, naskenovalo takmer 2,5 milióna strán a zároveň postprodukčne spracovalo cez 2,4 milióna strán pre Sekciu verejnej správy a okresné úrady. Pracovisko umožňuje MV SR vytvoriť dostatočnú flexibilitu pri požiadavkách pre digitalizáciu listín a spisov, čo je v dnešnej dobe elektronizácie procesov verenej správy nevyhnutné.Jedným z hlavných vrcholov roka 2022 pre AO MV SR bola príprava a úspešná implementáciaTáto dôležitá etapa začala už v roku 2021 s cieľom vytvoriť modernú a inovatívnu výrobnú halu pre tabuľky s evidenčným číslom vozidla (TEČ). Od 1. januára tohoto roku, sa tak TEČ vyrábajú priamo v AO MV SR.Spoločnosť sa v roku 2023 zameriava na udržateľnosť vo svojich službách aj pracovných podmienkach. Dôležitým krokom je diverzifikácia zdrojov energie, napríklad cez zatepľovanie fasád a slnečné kolektory. Medzi hlavné výzvy patrí najmä optimalizácia procesov, neustále vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.Informačný servis