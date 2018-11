Z. Piussi sprístupňuje k 17. novembru aj dokument Muži revolúcie

Na snímke režisérka Zuzana Piussi. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 17. novembra (TASR) - Symbolický 17. november si za dátum sprístupnenia svojich filmov na YouTube zvolila slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Piussi. Konto na internetovej databáze videí má názov ZuzaPiussi ULTRAFILM a ponúka najnovšie dokumenty filmárky, aj tie, ktoré vznikli po roku 2000. Nechýba medzi nimi ani titul Muži revolúcie (2010).pripomína Piussi genézu filmu a ďalej vysvetľuje:Filmárka sprístupňuje aj snímku Krehká identita (2011) o slovenských národovcoch. Film, ktorým sa jej podarilo predbehnúť realitu, získal na festivale Jeden svet 2012 cenu za najlepší slovenský dokument.uviedla Piussi. Dokumentaristka si je vedomá toho, že tento film by sa teraz už nedal urobiť:Jedna z najvýraznejších osobností slovenskej a českej dokumentárnej tvorby ďalej uvádza, že jej filmy mali vždy krátku distribúciu s malou propagáciou.dodala Piussi, ktorá aktuálne so strihačom a producentom Vítom Janečkom postrihali ďalšiu verziu filmu o univerzitách Univerzity a sloboda a zároveň po siedmich rokoch dokončili film o Kremnici s názvom Obliehanie mesta.Na https://www.youtube.com/channel/UCH3yrM0_Xs9ipVfsVMt9Msw/videos sprístupňuje aj ďalšie filmy, ku ktorým sa bežne divák nemal ako dostať. Medzi nimi sú i snímky Ťažká voľba (2016), pohľad do zákulisia kampaní kandidátov a hlasovania v prezidentských voľbách 2014, Od Fica do Fica (2012), dokument o slovenskej politike a udalostiach spojených s kauzou Gorila, Kuracia láska (2009), gastronomický cestopis z USA, Stoka - epilóg (2009), dokument o konci legendárneho bratislavského divadla či Výmet (2003), dokument o jednotke rýchleho nasadenia ocenený ako najlepší študentský film na festivale v Bejrúte 2004.Ako informovala TASR PR manažérka Zuzana Golianová, postupne majú na konto pribudnúť ďalšie snímky, ktoré vznikli pod hlavičkou spoločnosti Ultrafilm, medzi nimi dokumenty v réžii Zuzany Piussi aj tie, ktoré režíroval Maroš Berák, napríklad Sprisahanie šedej rasy (2017) či titul Viktor, človek víťazný (2007). Piussi sprístupní aj film Babička (2008), ktorý vznikol v produkcii Čestmíra Kopeckého.