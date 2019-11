Z pohľadu robotizácie je Slovensko najohrozenejšou krajinou sveta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Roboty a automatizácia výroby najviac ohrozujú Slovensko. Vyplýva to z tohtoročného vydania štúdie Prosperity Report, ktorú spracoval britský Legatum Institute v spolupráci so skupinou Erste. Ohrozených je až 62 % súčasných pracovných pozícií.povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.Najmenej ohrozené krajiny sú Nový Zéland, kde je ohrozených len 39 % súčasných pracovných pozícií, nasleduje Nórsko (40 %), Fínsko (41 %) či USA (41 %). Medzi ďalšie patria Švédsko (43 %), Holandsko (44 %) alebo Belgicko (46 %). Robotizácia ohrozuje asi 49 % ľudí v strednej triede v Rakúsku, v Nemecku približne 54 % a napríklad vo Francúzsku 51 %.Podľa analytičky viaceré výskumy ukázali, že práve stredná a východná Európa bude najviac ohrozená robotizáciou. Aktuálny výskum však potvrdil, že z okolitých krajín je pre Slovensko robotizácia najväčším strašiakom. V susednom Česku ohrozuje ani nie približne polovicu súčasných pracovných miest, napríklad v Poľsku je to 52 %.Stredná trieda reagovala na predchádzajúce priemyselné revolúcie získaním nových zručností, diverzifikáciou a inováciou a v konečnom dôsledku sa dostavila vyššia prosperita. Ukazuje sa, že nové technológie zlepšujú kvalitu života, zvyšujú bezpečnosť a vytvárajú nové príležitosti pre služby vrátane sociálnej starostlivosti. Zaniknú len nízkokvalifikované pozície.Pribudnú však sofistikovanejšie, na ktoré sa budú musieť zamestnanci preškoliť. Ide napríklad o obsluhu strojov. V nasledujúcich rokoch budú firmami žiadané najmä počítačové znalosti zamestnancov. Do popredia sa dostávajú vyššie IT znalosti, dokonca až na programátorskej úrovni. Prostredníctvom počítačov sa budú čoraz viac obsluhovať rôzne databázy a vykonávať analytická činnosť či diagnostika.Napriek tomu, že obyvatelia stredoeurópskeho regiónu bohatnú, len 15 % respondentov v prosperity reporte uviedlo, že im ich súčasný príjem umožňuje komfortný život. Najviac starostí ľuďom spôsobujú rastúce ceny, predovšetkým ceny bývania, ale aj vyhliadky na budúce zamestnanie. Nelichotivú situáciu v tomto smere potvrdzuje štatistika miery chudoby medzi pracujúcimi ľuďmi. Nerovnosť príjmov na hranici chudoby a priemerných príjmov je na Slovensku na úrovni viac ako šiestich percent. Na druhej strane, napríklad každý piaty zamestnanec v Rumunsku (18,9 %) sa pohybuje v porovnaní s priemernou mzdou v ekonomike na hranici chudoby, v Česku je tento pomer druhý najnižší v Európe (3,8 %). Vôbec najmenšiu nerovnosť v porovnaní príjmov na hranici chudoby a priemerných príjmov vykazuje Fínsko (3,1 %). Slovensko sa tak stále nemôže radiť medzi krajiny, kde distribúcia príjmov je relatívne rovnomerne rozložená medzi všetky príjmové skupiny obyvateľov a z celkového rastu prosperity tak neťaží väčšina obyvateľov.