Z predpokladaných 100 mil. eur investoval SWAN do mobilnej siete 80 %

Bratislava 4. októbra (TASR) - Z predpokladaných 100 miliónov eur do vybudovania mobilnej siete preinvestovala doteraz spoločnosť SWAN Mobile, ktorá je súčasťou holdingu DanubiaTel, a na Slovensku prevádzkuje mobilného operátora 4ka, 80 %. Uviedli to vo štvrtok na stretnutí s novinármi v Bratislave pri príležitosti 3. výročia vstupu 4ky na telekomunikačný trh jej predstavitelia.Podľa ich slov v súčasnosti registrujú 600.000 aktívnych užívateľov ich služieb, pričom až 62 % z nich využíva dáta. Oproti minulému roku je to nárast o tretinu.Najvyťaženejší vysielač operátora sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. Tejto stanici pri závode Volkswagen sekunduje vysielač v blízkosti vysokoškolských internátov na Jedlíkovej ulici v Košiciach. Najviac dátujúcichžije v Bratislave. Nasledujú Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Trnava, Trenčín a desiatku uzatvárajú Poprad a Martin.Prieskum, ktorý si spoločnosť dala urobiť na tisícke respondentov, ukázal, že najviac sa dátuje večer.pristupujú na internet najčastejšie medzi 20.00 h a 22.00 h, pri telefonovaní dosahuje sieťová prevádzka vrchol cez pracovný týždeň medzi 13.00 h 15.00 h a cez víkend medzi 18.00 h a 20.00 h.Podľa prieskumu dátujútri razy viac ako zákazníci ostatných operátorov a zákazník 4ky mesačne minie 2,8 GB dát. Medzi správaním sa zákazníkov z východu a západu krajiny existujú rozdiely. Bratislavčania volajú v priemere menej často, ale dlhšie (dĺžka priemerného hovoru v Bratislavskom kraji je 87 sekúnd), východniari zase volajú v priemere častejšie, ale kratšie (dĺžka priemerného hovoru v Košickom kraji je 74 sekúnd).