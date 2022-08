Z Ruska odišlo od začiatku vojny viac ako 20-tisíc Židov, podľa profesorky sú vždy v ohrození

Rabín odstúpil z funkcie

Židia sú vždy ohrození

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko čelí masovej emigrácii veľkej časti židovskej populácie. Od začiatku vojny na Ukrajine z Ruska odišiel každý ôsmy príslušník tejto menšiny. Židovská agentúra, ktorá Židom po celom svete pomáha presťahovať sa do Izraela, uviedla, že od marca sa z Ruska odsťahovalo 20 500 Židov. Pred inváziou na Ukrajinu žilo v Rusku 165-tisíc Židov. Informuje o tom portál bbc.com.„Cítil som, že musím urobiť niečo, aby som ukázal moje úplné dištancovanie sa a nesúhlas s inváziou na Ukrajinu, ale vystavil by som sa ohrozeniu, ak by som to urobil v Moskve,“ povedal Pinchas Goldschmidt, ktorý bol od roku 1993 hlavným moskovským rabínom.Dva týždne po vypuknutí vojny rabín Goldschmidt a jeho rodina odišli z Ruska. Najprv do Maďarska a neskôr do Izraela. Potom odstúpil zo svojej funkcie a vyslovil sa proti vojne.„Dosť som rozmýšľala o tom, prečo nastal taký rýchly odchod, pretože nepozorujeme veľký rast antisemitizmu,“ uviedla Anna Shternshisová, profesorka jidišských štúdií na Torontskej univerzite, ktorá sa špecializuje na židovskú históriu v Rusku.„Ale chápem, že vždy, keď sa niečo stane v Rusku, nejaký sociálny otras, nejaká zmena, Židia sú vždy ohrození,“ dodala.