Z Ruska sa vracia slovenské vojenské lietadlo, podľa Danka vraj dovezie vakcínu Sputnik V

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021- Z Moskvy sa vracia slovenské vojenské nákladné lietadlo. Ako informoval Denník N , tajný nočný let nákladného lietadla slovenskej armády C-27J Spartan napovedá, že Slovensko z Ruska môže už v najbližších hodinách doviezť ruské vakcíny Sputnik V. Lietadlo v pondelok nadránom pristálo na moskovskom letisku Šeremetevo, predpokladaný čas doletu na Slovensko je okolo siedmej večer.Podľa predsedu SNS Andreja Danka už Slovensko podpísalo zmluvu na nákup vakcíny a dohodnuté sú aj jednotlivé dodávky. Denník N zároveň upozornil na to, že premiér Igor Matovič mal na nákup ruskej vakcíny čas do konca februára.Andrej Danko tvrdí, že k podpisu zmluvy na nákup Sputnika V významne prispel aj on osobne. Danko Denníku N povedal, že o vakcíne rokoval opakovane s ruským ministrom priemyslu Denisom Manturovom. S vybavovaním mu mal pomáhať aj maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.Predseda mimoparlamentnej strany tvrdí, že následne o ochote Rusov predať nám vakcínu informoval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). „Podľa mojich informácií je ten kontrakt v Bratislave a áno, podľa informácií z Ruska rokovali, objednali, nahlásili objemy a malo by byť otázkou najbližších dní, kedy príde prvá várka,“ uviedol predseda SNS.