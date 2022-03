Z. Svěrák: Správajme sa tak, ako sme zvyknutí, a nenechajme sa zdeptať

Český dramatik, scenárista, herec i autor piesňových textov Zdeněk Svěrák sa takmer po 55 rokoch od svojej prvej klapky pred kamerou vracia na plátna kín v komédii Betlehemské svetlo, ktorú nakrútil jeho syn, režisér a scenárista Jan Svěrák. Novinku odpremiérovali v pondelok (7. 3.) v Prahe. Divákom na slovenskej premiére v Bratislave sa Svěrákovci prihovorili prostredníctvom videopozdravu z plátna.





"Mala by to byť komédia, hoci toto obdobie na to veľmi vhodné nie je. No hovoríme si, že tú radosť by sme si zo života nemali nechať vziať za žiadnych okolností," povedal na úvod publiku v Bratislave Jan Svěrák. Jeho otec Zdeněk ho doplnil slovami: "Keď sme nakrúcali tento film, netušili sme, že robíme predvojnový film, ale je to tak. Bohužiaľ, ale zatiaľ sa správajme tak, ako sme zvyknutí, a nenechajme sa zdeptať."Snímka rozpráva príbeh starnúceho spisovateľa Karla Šejnohu, ktorému už písanie nejde ako predtým. Nedokončené poviedky sa mu hromadia v hlave a ich postavy vyliezajú na denné svetlo a dožadujú sa, aby autor v deji pokračoval. "Spisovateľ Šejnoha som ja, len trocha komickejší, prefíkanejší, než som v skutočnosti. V príbehu je veľa autobiografického, ale nie všetko," vysvetlil 85-ročný Svěrák.Od posledného filmu Po strnisku bosý si od filmovej kamery trocha odvykol, na začiatku nakrúcania Betlehemského svetla sa do role dostával pomaly. "Keď po piatich rokoch začnete zase filmovať, neviete poriadne, kde je kamera a trocha sa jej aj bojíte. Musel som si zase zvyknúť, že nehrám divadlo a nemusí ma byť počuť až na balkóne. Keď nehráte päť rokov, zabudnete, že kamera a mikrofón za vás všetko urobia," spomína predstaviteľ spisovateľa, ktorému ožívajú postavy z jeho rozpísaných kníh.Scenár k filmu napísal podľa troch Svěrákovych poviedok jeho syn Jan Svěrák. "Potvrdilo sa, že je lepšie, keď text dostanú iné oči. Mne by napríklad nenapadlo odrozprávať všetky tri poviedky zároveň. A on ich ťahá cez spisovateľa, ktorý si nevie so svojimi postavami rady," vysvetlil herec. Ďalej potvrdil, že nakrúcať komédiu väčšinou neznamená automaticky zábavu na pľaci. "Je zaujímavé, že pri nakrúcaní to komické nie je. Veselohra sa z toho stane, až keď sa tie kúsky pozliepajú. Keď sa to dostane do kontextu," dodal.Film Betlehemské svetlo prináša do slovenských kín od štvrtka 10. marca Magic Box Slovakia.