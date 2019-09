Z Tatier mieria k Sólymosovi pohľadnice s výzvou na prijatie zonácie

László Sólymos, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Vysoké Tatry 4. septembra (TASR) - Limitovaný počet symbolických pohľadníc s výzvou na prijatie zonácie Tatranského národného parku (TANAP) adresovali v týchto dňoch návštevníci Vysokých Tatier ministrovi životného prostredia Lászlóovi Sólymosovi (Most-Híd). Ako informovala Lenka Hurajtová z Mestského úradu vo Vysokých Tatrách, aj takouto netradičnou formou, ktorú pripravila iniciatíva Dajme Tatrám tvar!, dostala verejnosť príležitosť pripomenúť vedeniu rezortu potrebu prijatia tohto dôležitého dokumentu.Pohľadnice zo Štrbského Plesa, Hrebienka i Tatranskej Lomnice tak postupne poputujú na adresu ministerstva, aby pripomenuli skutočnosť, že zonáciu TANAP-u sa napriek rôznym prísľubom dodnes nepodarilo prijať. Tí, ktorí sa k víkendovej aktivite nestihli pridať a chceli by, nájdu pohľadnice v infocentrách na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici.uviedol pri predstavení iniciatívy primátor mesta Vysoké Tatry a predseda Asociácie horských sídel Slovenska Ján Mokoš.V súčasnosti v najväčšom slovenskom národnom parku platia stupne ochrany od tretieho po piaty a pri akejkoľvek aktivite sa musia prideľovať výnimky. Tento proces je podľa iniciatívy nepredvídateľný a netransparentný. Schválenie zonácie by, naopak, prinieslo vytvorenie presne vymedzených zón s jasnými pravidlami bez potreby ďalších výnimiek. Iniciatívu Dajme Tatrám tvar! tvoria Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, mesto Vysoké Tatry, obec Štrba, Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry – podhorie a spoločnosť Tatry Mountain Resorts.Ministerstvo už dávnejšie potvrdilo, že v súvislosti so zonáciou TANAP-u rokuje s neštátnymi vlastníkmi pozemkov. Podľa hovorcu MŽP Tomáša Ferenčáka ide o veľmi náročný proces, čo však neznamená, že ministerstvo v úsilí nepokračuje. Sólymos tiež v polovici augusta upozornil, že prijatiu zonácie by pomohlo schválenie zákona o ochrane prírody v septembri a že ak by sa tak stalo, návrh zonácie by mohol existovať do konca roka.