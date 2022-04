Z tribúny putoval rovno za mreže. Hokejový fanúšik je obvinený z výtržníctva

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Polícia vzniesla obvinenie z výtržníctva 39-ročnému mužovi, ktorý sa na hokejovom zápase vo Zvolene nevedel vpratať do kože. Počas semifinálového zápasu play off hokejovej Tipos extraligy medzi tímami HKM Zvolen HK Nitra fanúšik hosťujúceho tímu najskôr hodil pohár s pivom smerom k ľadovej ploche, neskôr napadol pracovníka SBS pri pokuse o jeho vyvedenie zo zimného štadióna.Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, agresívny fanúšik bol už v predchádzajúcom období za prečin výtržníctva odsúdený. Obvinený dnes predpoludním putoval pred sudcu, ktorý rozhodol o jeho vzatí do väzby.„Fanúšik fyzicky napádal pracovníkov SBS, vulgárne im nadával a udieral do hlavy a tela, pričom jednému z nich spôsobil zranenie s dobou liečenia nad 42 dní," popísala polícia s tým, že napokon muža pracovníci SBS spacifikovali a odovzdaný do rúk polície. Polícia upozorňuje, že v takýchto prípadoch vždy razantne zakročí a bude proti týmto ľuďom postupovať tvrdo a nekompromisne.