Z Trumpovej vlády odchádza minister pre vnútornú bezpečnosť McAleenan

Washington 12. októbra (TASR) - Prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že úradujúci minister pre vnútornú bezpečnosť Kevin McAleenan odstupuje z funkcie.Trump vo svojom tvíte podľa agentúry AP napísal, že po mnohých rokoch služby vo vláde chce Kevin McAleenan tráviť viac času so svojou rodinou a prejsť do súkromného sektora.McAleenan pôsobil vo funkcii ministra pre vnútornú bezpečnosť len pol roka. Na tomto poste vystriedal Kirstjen Nielsenovú, ktorá tento rezort viedla 18 mesiacov.AFP konštatovala, že počas McAleenanovho krátkeho pôsobenia vo funkcii Trumpova administratíva zintenzívnila úsilie, ktorého cieľom bolo zastaviť exodus migrantov z Hondurasu, Guatemaly a Salvádoru tým, že požiadala Mexiko, aby bránilo ich tranzitu, a snažila sa dosiahnuť, aby požiadali o azyl v prvej krajine, do ktorej vstupujú - to znamená, že buď v Guatemale, alebo v Mexiku.Trump ocenil, že s podporou McAleenana bol za posledných šesť mesiacov dosiahnutý pokrok pri posilňovaní bezpečnosti hraníc, riešení humanitárnej krízy i znižovaní počtu pokusov o ilegálny prechod hraníc.Trump uviedol, že meno nového úradujúceho ministra pre vnútornú bezpečnosť oznámi na budúci týždeň. Dodal, že má na výber "veľa skvelých kandidátov".