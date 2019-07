Z Turecka prišlo za deň po mori 150 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 17. júla (TASR) - Približne 150 migrantov sa dostalo od utorňajšieho do stredajšieho rána cez Egejské more z Turecka na grécke ostrovy alebo pevninu. Informovala o tom agentúra DPA.Pobrežná stráž oznámila, že 47 z týchto migrantov zachytila blízko mesta Alexandrupoli, kam vyplávali z tureckého pobrežia vzdialeného iba niekoľko kilometrov.Pri ostrove Samos zase vyzdvihol 56 migrantov hliadkovací čln Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). K zachyteniu ďalších 45 osôb došlo pri malom ostrove Farmakonisi.Trasa z Turecka do Alexandrupoli v severnej časti Egejského mora je migrantmi využívaná v čoraz väčšej miere, pričom je považovaná za menej nebezpečnú než prekonávanie úžin medzi tureckým pobrežím a gréckymi východoegejskými ostrovmi.Nová konzervatívna vláda Grécka v pondelok oznámila, že plánuje zrýchliť v krajine azylové konanie a zaviesť intenzívnejšie stráženie námornej hranice s Tureckom.Nové opatrenia majú priniesť zlepšenie situácie v záchytných táboroch pre migrantov na ostrovoch vo východnej časti Egejského mora. Je už totiž považovaná za neúnosnú.Prílev migrantov z Turecka do Grécka v posledných mesiacoch výrazne vzrástol. Podľa oficiálnych údajov prevzatých agentúrou DPA prišlo počas júna z tureckého územia 3122 osôb, ktoré požiadali o azyl, zatiaľ čo v tom istom období minulého roka ich bolo 2434.