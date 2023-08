Z uviaznutej plachetnice v Egejskom mori zachránili 90 migrantov

19.8.2023 (SITA.sk) - Z uviaznutej plachetnice neďaleko gréckeho ostrova Amorgos v Egejskom mori zachránili 90 migrantov. Ako uviedli grécke úrady, migrantov zachránili vo štvrtok neskoro večer.Následne ich previezli na ostrov Leros. Podľa pobrežnej stráže boli do záchrannej operácie zapojené hliadkové člny a tri civilné plavidlá.Neskôr v piatok pobrežná stráž uviedla, že v malom člne priplávali na Leros dve desiatky migrantov. Pri ostrove Farmakonisi zasa zachránili 24 ľudí z nafukovacieho člna, ktorý naberal vodu.Grécki predstavitelia sa domnievajú, že nárast počtu migrantov súvisí do značnej miery s pokračujúcimi a rozširujúcimi sa konfliktmi v Afrike, ktoré zvyšujú tlak na hlavné pašerácke trasy do Európy.