Z vraku Titanicu môžu napriek odporu amerického úradu vytiahnuť telegraf, rozhodla sudkyňa

19.5.2020 - Firma RMS Titanic, Inc. môže z vraku známeho parníka vytiahnuť Marconiho bezdrôtový telegraf, prostredníctvom ktorého sa ľudia na palube snažili privolať pomoc.Sudkyňa federálneho súdu v Norfolku v americkom štáte Virginia rozhodla, že zariadenie je z historického a kultúrneho hľadiska dôležité a v rýchlo rozpadajúcom vraku by mohlo čoskoro zmiznúť.Vytiahnutie telegrafu podľa sudkyne Rebecca Beach Smith "prispeje k dedičstvu, ktoré zanechala nezmazateľná strata Titanicu, tých, ktorí prežili, a tých, ktorí dali svoje životy pri potopení".Rozhodnutie sudkyne, zverejnené v pondelok, upravuje predošlé rozhodnutie súdu z roku 2000, ktoré zakazuje rezanie do vraku a oddelenie jeho akejkoľvek časti od zvyšku lode.Misii firmy rázne odporuje Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA), ktorý v tomto prípade zastupoval záujmy verejnosti súvisiace s Titanicom.Úrad v súdnych dokumentoch okrem iného argumentoval, že telegraf je pravdepodobne obklopený "ostatkami viac ako 1 500 ľudí" a mal by ostať tak, ako je.NOAA tvrdí, že expedíciu zakazuje federálny zákon a aj medzinárodná dohoda medzi USA a Spojeným kráľovstvom.Podľa Smith však plán firmy na misiu spĺňa väčšinu požiadaviek stanovených v medzinárodnej dohode a ďalších obmedzeniach.Medzi ne patrí zdôvodnenie expedície na základe vedeckých a kultúrnych dôvodov a zváženie možného poškodenia vraku.Spoločnosť uviedla, že ponorka bez posádky by pri expedícii vkĺzla cez svetlík alebo prerezala silne skorodovanú strechu Titanicu, aby získala telegraf.Následne by odsali uvoľnené bahno, zatiaľ čo by ramená manipulátora mohli prerušiť elektrické káble.RMS Titanic, Inc. plánuje telegraf vystavovať spolu s príbehmi ľudí, ktorí ho použili na núdzové volanie.Plány s expedíciou boli kontroverzné aj pre niektorých ďalších odborníkov vrátane archeológov, preto môže firma v budúcnosti čeliť ďalším právnym sporom, píše agentúra AP.