Z vraždy kapitána obvinia vo Venezuele 2 dôstojníkov kontrarozviedky

Caracas 1. júla (TASR) - Venezuelské úrady zadržali dvoch dôstojníkov vojenskej kontrarozviedky, ktorí sú podozriví zo zabitia námorného kapitána Rafaela Acostu Arévala, zadržaného pre podozrenie z účasti na údajne plánovanom pokuse o vojenský prevrat.V noci na pondelok to prostredníctvom siete Twitter oznámil Acostov právnik Alonso Medina Roa. Spresnil, že podozriví dôstojníci venezuelskej vojenskej kontrarozviedky DGCIM budú obvinení z vraždy 49-ročného námorného dôstojníka a ignorovania právnych predpisov proti mučeniu.Roa uviedol, že príčinou smrti jeho mandanta bolo mučenie, ktorého následky boli viditeľné aj v piatok, keď ho predviedli pred súd, aby vypovedal o svojej údajnej účasti na príprave pokusu o vojenský prevrat vo Venezuele.Podľa ministra informácií Jorgeho Rodrígueza venezuelské úrady zabránili pokusu o štátny prevrat, ktorý sa mal uskutočniť v noci z 23. do 24. júna a ktorý zahŕňal atentát na prezidenta Nicolása Madura a jeho nahradenie niektorým z generálov. Podľa ministra vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó o týchto plánoch vedel a podporoval ich.Právnik Alonso Medina Roa v nedeľu uviedol, že jeho mandanta v piatok priviezli pred súd na invalidnom vozíku, pričom na jeho tele boli podliatiny a rany, pre silné bolesti nebol schopný sa postaviť a rozprával len s veľkým vypätím síl. Pred súdom ho obvinili zo sprisahania s cieľom zavraždiť prezidenta Nicolása Madura.Sudca následne prerušil pojednávanie a nariadil previezť kapitána vo vojenskej nemocnice, kde v sobotu zomrel.Mučenie a vraždu Acostu odsúdili v noci na pondelok lídri EÚ, Organizácia amerických štátov, regionálna organizácia Limská skupina i americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vyzvali na nezávislé vyšetrenie okolností smrti námorného dôstojníka.Podľa Guaidóa, ktorého ako vodcu Venezuely uznáva približne 50 krajín sveta, bol kapitán zabitý po tom, ako ho brutálnym spôsobom mučili. Guaidó tvrdí, že Acostu mučili predstavitelia vládnych úradov a dokonca "aj cudzinci".Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Morgan Ortagusová vo svojom vyhlásení z nedeľu napísala, že Spojené štáty "odsudzujú zabitie a mučenie" Acostu, ku ktorej došlo v čase, keď bol vo vyšetrovacej väzbe "Madurových kriminálnikov a (ich) kubánskych poradcov". Informovala o tom v noci na pondelok agentúra Bloomberg. EÚ vo svojom vyhlásení tiež poznamenala, že Acostova smrť je "príkladom svojvôle justičného systému" vo Venezuele.Agentúra AP v nedeľu uviedla, že venezuelské vedenie potvrdilo dôstojníkovu smrť a venezuelská generálna prokuratúra poverila prokurátora hlavného mesta Caracas, aby podnikol potrebné úkony a stanovil príčinu smrti a prípadne aj zistil tých, ktorí sú za ňu zodpovední.Agentúra AP vo svojej správe vyjadrila obavy, že Acostova smrť by mohla zmariť rokovania, ktorých cieľom je ukončiť krízu vo Venezuele.Vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó medzičasom vyzval Radu OSN pre ľudské práva, Medziamerickú komisiu pre ľudské práva a Medzinárodný trestný súd, aby incident vyšetrili za účasti "nezávislej medzinárodnej skupiny forenzných expertov".Guaidó okrem toho zopakoval svoju výzvu k armáde, aby vypovedala poslušnosť Madurovi a pripojila sa k jeho hnutiu.