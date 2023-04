Z vraždy na narodeninovej oslave v Alabame obvinili troch ľudí, strieľali tínedžeri (video)

aktualizované 20. apríla 2023, 10:58



20.4.2023 (SITA.sk) -V súvislosti so streľbou na oslave 16. narodenín v Alabame, pri ktorej cez víkend zahynuli štyria ľudia a ďalších 32 utrpelo zranenia, obvinili dvoch tínedžerov a jedného muža. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Bratov, 17-ročného Tya Reika McCullougha a 16-ročného Travisa McCullougha zatkli v utorok v noci a v stredu popoludní k nim pribudol aj 20-ročný Wilson LaMar Hill. Všetkých troch podozrivých obvinili zo štyroch vrážd. V súvislosti so sobotňajším útokom sa pritom očakávajú aj ďalšie obvinenia.Tínedžerov by mali súdiť ako dospelých, čo je automatická požiadavka pre každého, kto je vo veku 16 rokov alebo viac v štáte obvinený z vraždy.Všetci traja podozriví podľa úradov pochádzajú z mesta Tuskegee v Alabame, ktoré je od miesta zločinu v Dadeville vzdialené asi 40 minút jazdy autom. Na stredajšej tlačovej konferencii tiež oficiálni predstavitelia uviedli, že vyšetrovanie je stále v počiatočnom štádiu.Polícia zároveň informovala, že spomedzi zranených sú štyria ľudia stále v nemocnici v kritickom stave.