Z výboru Nobelovej ceny za literatúru odišli dvaja členovia

Na archívnej snímke je socha Alfreda Nobela v Štokholme. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 2. decembra (TASR) - Členstva vo výbore, ktorý rozhoduje o laureátoch Nobelovej ceny za literatúru, sa v pondelok vzdali dvaja jej externí členovia po tom, čo sa kriticky vyjadrili na adresu Švédskej akadémie. Informovala o tom agentúra Reuters.Švédsky autor Kristoffer Leandoer ako dôvod svojho odchodu uviedol, že nemá "trpezlivosť ani čas" čakať na to, kým akadémia dokončí plánované reformy. Jeden rok je podľa neho príliš dlhá doba, napísal v článku v denníku Svenska Dagbladet. Leandoer dodal, že jeho rozhodnutie nijako nesúvisí s udelením Nobelovej ceny za literatúru za rok 2019 kontroverznému rakúskemu autorovi Petrovi Handkemu.Členstva v Nobelovom výbore pre literatúru sa vzdala aj spisovateľka Gun-Britt Sundströmová. Vo svojom vyhlásení publikovanom v denníku Dagens Nyheter uviedla, že výber Handkeho bol interpretovaný tak, akoby literatúra stála nad politikou, s čím sa ona však nestotožňuje.Udelenie ceny Handkemu vyvolalo medzinárodnú kritiku. Tento autor totiž v roku 2006 vystúpil s prejavom na pohrebe Slobodana Miloševiča, ktorý zomrel vo väzbe v holandskom Haagu, čakajúc na súdny proces v súvislosti so svojou úlohou počas vojen na Balkáne v 90. rokoch. Handke bol počas krvavého rozpadu bývalej Juhoslávie horlivým obhajcom Srbov.Odchod dvoch externých členov výboru, ktorý doteraz tvorili štyria členovia Švédskej akadémie a piati externí členovia, potvrdila aj samotná akadémia.Švédska akadémia musela pre škandál súvisiaci s obvineniami so sexuálneho zneužívania, ktorého sa dopustil Francúz Jean-Claude Arnault, manžel bývalej členky výboru pre udeľovanie Nobelovej ceny za literatúru Katariny Frostensonovej, prijať viaceré nové opatrenia. Škandál viedol dokonca k tomu, že Nobelova cena za literatúru za rok 2018 bola udelená až tento rok.