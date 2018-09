Z Woodwardovej knihy o Trumpovi sa za týždeň predal milión výtlačkov

Na snímke obal novej knihy amerického investigatívneho novinára Boba Woodwarda s názvom Fear (Strach). Americký prezident Donald Trump chcel dať minulý rok zavraždiť sýrskeho lídra Bašára Asada, avšak jeho minister obrany James Mattis túto požiadavku odmietol. Vyplýva to z novej knihy amerického investigatívneho novinára Boba Woodwarda, ktorá sa venuje Trumpovým vrcholovým poradcom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Nová kniha od amerického investigatívneho novinára Boba Woodwardasa stala najrýchlejšie sa predávajúcim titulom v histórii vydavateľstva Simon & Schuster. Za prvý týždeň od jej vydania sa predalo 1,1 milióna výtlačkov.Podľa vyhlásenia vydavateľstva sa iba v prvý deň existencie predmetnej knihy na trhu - 11. septembra - predalo 900.000 kusov. Publikácia odhaľujúca vzťahy vo vnútornom okruhu administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa vyšla v tlačenej i elektronickej verzii, ako aj v podobe audioknihy.Obrovský záujem o túto 357-stranovú publikáciu prinútil vydavateľstvo, aby pristúpilo už k 10. nákladu, pričom autorské práva sa predali do ďalších 24 krajín, informoval v stredu denník The Straits Times.Kniha je zatiaľ poslednou z radu publikácií približujúcich verejnosti napätie v Bielom dome počas Trumpovho prezidentského mandátu; Trump nastúpil do funkcie minulý rok v januári.Kniha ho zobrazuje ako človeka so sklonmi k vulgárnym prejavom a impulzívnym rozhodnutiam. Situáciu v Bielom dome vykresľuje ako chaos blížiaci sa k "administratívnemu prevratu" a "nervovému kolapsu" výkonnej zložky.Woodward v knihe založenej na rozhovoroch s vrcholovými poradcami prezidenta ďalej píše, že Trump chcel dať minulý rok zavraždiť sýrskeho lídra Bašára Asada, ale minister obrany James Mattis túto požiadavku odmietol.Trump sa pokúsil knihu viackrát zdiskreditovať, označiac ju zavoči svojej osobe. Zvlášť kritizoval Woodwardove anonymné zdroje.Bob Woodward (75) sa medzinárodne preslávil svojimi správami o afére Watergate (1972-74). Dosiaľ napísal 19 kníh o americkej politike, z ktorých sa 13 stalo bestsellermi. Na základe jeho knižného debutu Všetci prezidentovi muži z roku 1974 bol neskôr nakrútený rovnomenný film, ktorý získal troch Oscarov.V uplynulých mesiacoch vyšlo viacero publikácií zameraných na kritiku Trumpovho výkonu prezidentskej funkcie. V januári vyšla kniha Oheň a síra od novinára Michaela Wolffa, v apríli vyšla kniha Vyššia vernosť od bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho a v auguste vydala knihu Nepríčetný Trumpova bývalá poradkyňa Omarosa Manigaultová Newmanová.