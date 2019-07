Za 1. polrok 2019 Slováci inzerovali takmer 300.000 jazdených áut

Ilustračná snímka. Foto: Škoda Foto: Škoda

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - V prvom polroku 2019 ponúkali Slováci prostredníctvom inzerátu takmer 300.000 áut. Najčastejšie mali najazdených 166.800 kilometrov. V ponuke prevažovali autá s naftovým motorom. Najviac inzerovaných bolo škodoviek a volkswagenov. Vyplynulo to z polročnej analýzy spoločnosti AAA AUTO, ktorá kontinuálne monitoruje trh "jazdeniek" v strednej Európe.Ako uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, do ktorej patrí aj sieť autocentier AAA AUTO, inzerovaná ponuka je o takmer 60.000vyššia než za rovnaké obdobie v roku 2018, kedy bolo v ponuke 231.251 ojazdených vozidiel. Najväčší počet takýchto áut ponúkol za prvý polrok Bratislavský kraj (44.678), najmenej vozidiel bolo v Trnavskom kraji (24.534). Vozidlá boli najčastejšie inzerované za 5550 eur, ich vek sa mierne znížil na aktuálnych 9,6 roku. Najviac áut bolo s naftovým motorom, až 166.769. Automobilov poháňaných benzínom bolo 116.266 a vo zvyšných 7371 prípadoch išlo o autá na alternatívne palivá.Celkový počet inzerovaných áut v období od januára do konca júna v krajinách, kde AURES Holdings pôsobí, takže okrem Slovenska aj Česká republika, Poľsko a Maďarsko, vzrástol na 2.838.666 kusov. V Čechách to bolo 581.652 vozidiel, v Poľsku 1.596.309 a v Maďarsku 370.299 áut.Pomyselný rebríček desiatich najinzerovanejších vozidiel tohto polroku na Slovensku ovládli škodovky Octavia a Fabia. Tretiu a štvrtú priečku si držia ako minulý rok Volkswagen Passat a Volkswagen Golf. Piatu pozíciu obhájila Škoda Superb. Absolútne rovnaký rebríček platí aj pre Českú republiku.Jednoznačne najobľúbenejšou značkou v Maďarsku aj v Poľsku je rovnako ako vlani Opel Astra. Druhú resp. tretiu priečku obsadili v Poľsku modely VW Passat a Audi A4, v Maďarsku Ford Focus a BMW 3.