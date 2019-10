Za 20 mesiacov prišlo do Embraca na Spiši 13 miliónov eur

Na leteckej snímke zo 17. októbra 2017 je závod Embraco pri Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Spišská Nová Ves 18. októbra (TASR) – Približne štyri mesiace od ukončenia procesu prevzatia japonskou korporáciou Nidec, sa najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco Slovakia, naďalej zameriava na strategické dlhodobé ciele. Pre výrobcu kompresorov a kondenzačných jednotiek – predovšetkým pre komerčné chladenie, sú kľúčovými faktormi inovácie, zvýšenie úrovne výrobných prevádzok, získavanie a udržanie kvalitných zamestnancov. Na tlačovej konferencii to v piatok potvrdil generálny riaditeľ spišskonovoveskej továrne Marcelo Borba s tým, že investície za posledných 20 mesiacov dosiahli približne 13 miliónov eur.Jedným z najnovších úspechov tunajšieho výskumno-vývojového tímu je kompresor NJX, ktorý sa zatiaľ vyrába v piatich variantoch, pričom jeden z nich je dizajnovaný špeciálne pre nemeckého zákazníka.komentuje manažérka oddelenia výskumu a vývoja v spišskonovoveskom závode Veronica Ignelzi.Podstatná časť spomínaných investícií za minulý rok a prvých deväť mesiacov tohto roka sa týkala nových strojov a produktov.zdôvodnil Radúz Toporcer z vedenia spoločnosti. Dodal, že výroba a predaj produktov je za posledné roky stabilná s miernym rastom. Ročne vyrobia v Spišskej Novej Vsi viac ako 5 miliónov kompresorov, ktoré distribuujú pre 330 zákazníkov po celom svete.Spoločnosť sa snaží racionalizovať spotrebu vody, elektriny a plynu a každý rok znižuje celkovú spotrebu energií o šesť percent. Momentálne recykluje 98,5 % odpadov, v roku 2020 plánujú na Spiši investovať vyše 20.000 eur do energetického zhodnocovania v košickej spaľovni. Vďaka tomu 150 ton zmiešaných obalov neskončí na skládke pri Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa tiež orientuje na duálne vzdelávanie, kde spolupracuje so štyrmi strednými školami z regiónu. V závode aktuálne pracuje vyše 2200 zamestnancov a aj Embraco čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.potvrdil Borba s tým, že situácia so zamestnanosťou je za posledné obdobie stabilná. V tomto roku si napríklad 193 pracovníkov pripomína 20 rokov pôsobenia vo firme.Od júla je vlastníkom Embraca japonský svetový výrobca motorov Nidec, ktorý má po celom svete približne 110.000 zamestnancov a vyše 300 jednotlivých spoločností. Obrat skupiny predstavoval vlani 13,7 miliardy dolárov s prevádzkovým ziskom 1,3 miliardy dolárov.dodal na záver Borba.