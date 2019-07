Za 60 rokov sa v SR zvýšil počet obyvateľov o 37%, tempo rastu klesá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. júla (TASR) – Za posledných 60 rokov sa na Slovensku zvýšil počet obyvateľov o 37 percent, ale tempo rastu klesá. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR pri príležitosti Svetového dňa populácie.Dodáva, že kým v roku 1959 malo Slovensko necelé štyri milióny obyvateľov, vlani to bolo o 1,4 milióna vyššie číslo.uvádza štatistický úrad.V horizonte šiestich dekád sa podľa štatistického úradu zvýšil aj počet obyvateľov západnej Európy, približne o tretinu. Z priemeru vyčnieva Francúzsko so 44-percentným rastom, Španielsko s rastom o 55 percent a Írsko, ktorému sa zvýšil počet obyvateľov až o 72 percent.Štatistický úrad pripomína, že na Slovensku žije 5,4 milióna obyvateľov, slovenskí občania s pobytom v materskej krajine tvoria jedno percento obyvateľov Európskej únie a sedem stotín percenta obyvateľstva planéty Zem.Podľa dát OSN žije v EÚ viac ako 512 miliónov ľudí a na planéte Zem vyše 7,6 miliardy ľudí (všetky dáta za rok 2018). Informácie úrad poskytol v súvislosti so Svetovým dňom populácie, ktorý si pripomína OSN 11. júla.