Za bolesťou chrbta sa môže skrývať problém s platničkami

Ak je bolesť intenzívna až extrémna, môže to byť varovný signál poškodenia chrbticových platničiek.

Čo sú chrbticové platničky?

Chrbticové, presnejšie medzistavcové platničky, sú špecializované kosti našej chrbtice s pevnou vonkajšou membránou a elastickým jadrom. Platničky sú pevne „uchytené“ medzi stavcami väzmi spájajúcimi chrbticové kosti a okolité svalové obaly. Platničky sú niekedy mylne popisované ako „pružné tlmiče“ nárazov stavcov.

Úlohou medzistavcových platničiek však nie je pruženie, ale oddeľovanie stavcov a zabránenie ich treniu o seba. Vďaka tomu sa môžeme pohybovať a ohýbať bez toho, aby sa stavce našej chrbtice o seba odierali.

Chrbticové platničky sa vekom menia

Dospievaním postupne platničky strácajú pružnosť, presnejšie tvrdne a tuhne ich pôvodne mäkký vnútorný materiál. V strednom veku sú už naše platničky pevné a nepoddajné s konzistenciou tvrdej gumy.

Dôsledkom týchto nezvratných zmien súvisiacich so starnutím je slabnutie vonkajšej vrstvy platničiek a ich vyššia náchylnosť na poškodenie.

Kedy spôsobujú platničky bolesť?

Platnička sa môže poškodiť pretláčaním vnútorného materiálu cez prasknutú vonkajšiu membránu, deformuje sa a tlačí na okolité nervy.

Ak ďalšia aktivita alebo poranenie spôsobia pretrhnutie vonkajšej membrány, vnútorný materiál platničky sa môže ďalej vytláčať a tlačiť na nervy a miechu, čo pociťujeme ako extrémnu bolesť.

Spočiatku môžeme poškodenie platničky vnímať ako kŕče v krčnej a chrbtovej oblasti, ktoré výrazne obmedzujú pohyb. Ak platnička tlačí na nervy, bolesť sa môže presúvať až do končatín.

Väčšina deformácií a poranení platničiek sa vyskytuje v bedrovej oblasti, len 10 % z nich postihuje hornú časť chrbtice. Nie všetky deformované platničky tlačia na nervy a spôsobujú bolesť.

Kto je náchylnejší na problém s platničkami?

Problémy s medzistavcovými platničkami najviac postihujú mužov a ženy vo veku 30 – 50 rokov. Všetci, ktorí aj mierne, ale pravidelne cvičia, majú nižšie riziko vzniku problémov s platničkami.

Starší ľudia, ktorých platničky už nemajú fluidné jadrá, s nimi zvyčajne nemávajú problémy.

K poškodeniu medzistavcových platničiek môže dôjsť (okrem prirodzenej degenerácie starnutím) viacerými spôsobmi, napríklad:

pádom na ľad či iný tvrdý podklad,

dvíhaním ťažkých predmetov nesprávnym spôsobom,

prílišným naťahovaním sa napríklad pri tenise či volejbale.

Našim chrbticiam nerobí dobre ani zlý svalový tonus, nesprávne držanie tela pri pohybe aj sedení, nadváha či obezita . Všetko spomenuté nadmerne zaťažuje chrbticu a väzy, ktoré držia platničky na mieste. Existuje viacero spôsobov liečby problémov s medzistavcovými platničkami vrátane operácie.

Žiadnu bolesť by sme nemali dlhodobo ignorovať a iba ju utlmovať liekmi. Platí to aj pre bolesť chrbta. Ak ju spôsobujú poškodené chrbticové platničky, musí to riešiť lekár.

Zdroj: