Za členov Rady ÚVO odporučila výberová komisia Šarmíra a Líšku, získali najviac bodov (foto)

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Výberová komisia po verejnom vypočutí uchádzačov na dve voľné miesta členov odvolacej Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) odporúča vláde dvoch kandidátov, a to Branislava Šarmíra Pavla Líšku . Komisia neodporúča vláde kandidáta Romana Hojera. Vyplýva to z výsledku ich štvrtkového vypočutia, o ktorom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.Po vyhodnotení prezentácie, projektov a odpovedí na otázky získal Šarmír, ktorý je riaditeľ a konateľ firmy na poskytovanie komplexných služieb vo verejnom obstarávaní, priemerne 86 bodov. Riaditeľ Úradu pre investície a akvizície na Ministerstve obrany SR Líška dostal v priemere 63 bodov a advokát Hojer 24 bodov.Kandidáti v projektoch opísali rozhodnutie ÚVO alebo jeho rady za posledných päť rokov, s ktorým sa odborne nestotožňujú a odôvodnili prečo.Kandidáti mohli za projekt a ich osobnostné a odborné predpoklady preverené počas verejného vypočutia získať od jednotlivých členov komisie maximálne sto bodov. Šarmíra dalo na prvé miesto sedem členov komisie, na druhé miesto jeden člen, Líška bol prvý u jedného, druhý podľa siedmich členov komisie, Hojer skončil tretí u ôsmich členov komisie.Rada ÚVO má deväť členov, a to predsedu, dvoch podpredsedov úradu a šesť členov, menovaných vládou. Post jedného podpredsedu úradu nie je dlhodobo obsadený. Rada rozhoduje napríklad o odvolaniach proti rozhodnutiam úradu v konaniach o preskúmaní úkonov kontrolovaných, teda verejných obstarávateľov, či mimo odvolacích konaní.