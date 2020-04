Za dezinformáciami spojenými s koronavírusom môže byť profit aj politika, tvrdia experti

Hoax je rýchlejší než vírus

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zo šírenia dezinformácií môžu finančne profitovať niektorí obchodníci, ktorým vďaka nim vzrastie predaj výrobkov. Môžu si tiež nimi zvyšovať návštevnosť webových stránok a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia klamstiev či poloprávd môžu zase sledovať svoje politické ciele.Uvádza to Európska únia, ktorá sa pustila do boja proti internetom šíriacim sa dezinformáciám v súvislosti s koronavírusom.„falošné informácie sa šíria rýchlejšie ako vírus“ a nazvala to „infodémiou planetárnych rozmerov“.EÚ zriadila stránku, na ktorej informuje občanov o najnovších prijatých opatreniach v súvislosti s pandémiou. Čoskoro tam má pribudnúť aj prehľad najčastejších mýtov a poloprávd, ktoré sa vynorili spoločne s koronavírusom.„Odborníci a politici z EÚ a jej členských štátov pravidelne organizujú videokonferencie, kde hovoria o dezinformáciách a o tom, ako čo najlepšie informovať ľudí o rizikách a spôsoboch ich riešenia,“ píše sa na stránke EP s tým, že EÚ tiež vytvára tlak na online platformy, aby prijali opatrenia proti rôznym druhom online podvodom a dezinformáciám.Podľa EÚ môžu zo šírenia dezinformácií finančne profitovať niektorí obchodníci. Iní môžu zase sledovať svoje politické ciele.„Podľa správy špeciálneho tímu EÚ, ktorý bojuje proti dezinformáciám, mnohé takéto správy pochádzajú od americkej alternatívnej pravice, z Číny alebo Ruska, pričom ich zámerom je oslabiť EÚ alebo vyvolávať politické zmeny,“ píše sa na stránke. Experti EÚ však dodávajú, že ľudia zdieľajú dezinformácie aj preto, lebo im jednoducho veria.Šírenie dezinformácií je podľa EÚ nebezpečné, špeciálne pokiaľ ide o oblasť verejného zdravia. „Len v nedávnej minulosti sa mnohí rodičia na základe nepravdivých správ o škodlivosti očkovania rozhodli nedať zaočkovať svoje deti proti osýpkam alebo iným závažným ochoreniam. Dôsledky tohto nerozvážneho konania v podobe zvýšeného počtu prípadov na seba nenechali dlho čakať,“ upozorňujú európski experti na dezinformácie.Dodávajú, že ich šírením sa podkopáva koncept pravdy a odbornosti, čo sa potom prejavuje tak, že spontánny príspevok na sociálnej sieti od niekoho, kto o danej problematike veľa nevie, má pre ľudí rovnakú výpovednú hodnotu, ako podrobná analýza od experta.Dezinformácie prežívajú najmä vďaka ľuďom, ktorí ich šíra. „Ak narazíte na správu, ktorá vo vás vyvoláva silnú reakciu, alebo vyzerá príliš dobre alebo príliš zle, aby to bola pravda, preverte si ju, aby ste nezdieľali niečo zavádzajúce,“ radia odborníci.Najlepšou zbraňou proti dezinformáciám podľa nich je ich nahlasovanie na sociálnej platforme, kde sa šíra. Mnohé internetové spoločností sa zaviazali, že proti dezinformáciám o koronavíruse podniknú konkréte kroky. Podľa odborníkov je tiež dôležitý aj osobný kontakt.„Nebojte sa porozprávať s osobou, ktorá tieto informácie šíri. Ľudia si niekedy ani neuvedomujú, že môžu rozširovať klamstvá. Výskumníci hovoria, že ľudí, ktorí veria konšpiračným teóriám, najlepšie presvedčíte, ak im preukážete empatiu, budete apelovať na ich kritické myslenie a nebudete ich zosmiešňovať,“ dodávajú experti.Stránka EP so všetkými informáciami o koronavíruse je dostupná na https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/priorities/eu-a-koronavirus. Stránka EÚ, ktorá má pomáhať v boji s dezinformáciami, je zatiaľ dostupná iba v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku na https://euvsdisinfo.eu.