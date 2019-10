Za druhé referendum o brexite demonštrujú v Londýne desaťtisíce ľudí

Odporcovia brexitu počas protestého pochodu za vypísanie druhého referenda o brexite v Londýne 19. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí protestujúcich za vypísanie druhého referenda o tzv. brexite, sa v sobotu zúčastňujú na pochode v britskej metropole Londýn, zatiaľ čo v Dolnej snemovni parlamentu prebiehajú rokovania poslancov o novej dohode o vystúpení Británie z Európskej únie, na ktorej sa vo štvrtok dohodol premiér Boris Johnson s predstaviteľmi Únie. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.Protestujúci mávajúci vlajkami EÚ smerujú z ulice Park Lane pri londýnskom Hyde Parku k Parlamentnému námestiu. Ľudia nesú transparenty s nápismi podporujúcimi zastavenie procesu brexitu. Na niektorých z nich brexit prirovnávajú k zvoleniu Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. Protestujúci vytvorili i papierové modely zosmiešňujúce premiéra Johnsona.James McGrory, líder záujmovej skupiny People's Vote, ktorá protestný pochod zvolala, pred jeho začiatkom uviedol, že vláda by si mala všímať hnev proeurópskych občanov a uskutočniť druhé referendum o zotrvaní alebo odchode Británie z EÚ. McGrory na Twitteri vyzval vládu, aby umožnila referendum, ktoré bude mať v otázke brexitu konečné slovo. Dodal, že pokiaľ ide o vyriešenie krízy okolo brexitu, dôveru vkladá do ľudí, a nie do premiéra Borisa Johnsona.Skupina People's Vote, ktorá podobný protest zorganizovala aj v marci, takisto povzbudzuje ľudí, aby podpísali list adresovaný Johnsonovi, európskym lídrom a poslancom britského aj Európskeho parlamentu. Požaduje v ňom, aby politici preverili, či ľudia naozaj chcú, aby Británia odišla z EÚ.V referende o brexite, ktoré sa konalo v roku 2016, zahlasovalo za vystúpenie z EÚ 52 percent Britov.Bývalá premiérka Theresa Mayová v svojom prejave v Dolnej snemovni vyzvala členov opozičnej Labouristickej strany, aby zahlasovali za novú dohodu. Teraz majú podľa jej slovvyzvala Mayová.