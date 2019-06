Za hokejbalovými úspechmi SR stojí obetavosť a srdce

Na snímke vľavo slovenský reprezentant v hokejbale Patrik Svitana oslavuje so spoluhráčmi vyrovnávajúci gól na 1:1 v zápase majstrovstiev sveta v hokejbale mužov Slovensko - Kanada v Košiciach v piatok 21. júna 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Srdce a obetavosť. To sú najväčšie plusy slovenských hokejbalistov, vďaka ktorým získali už päť titulov majstra sveta, pričom uplynulé štyri tituly vybojovali v jednej sérii. Muži na trinástich šampionátoch získali vždy medailu, v ich zbierke sú okrem piatich zlatých kovov aj dve striebra a šesť bronzov. Podľa hokejbalových osobností by sa tento počet mal zvyšovať aj naďalej, pretože na Slovensku je stále veľa kvalitných hráčov.O štyri tituly sa pričinil Jozef Ďuris. Bývalý reprezentant v roku 1999 vo Zvolene vybojoval spolu so spoluhráčmi prvý historický titul pre Slovensko. V roku 2012 ho vymenovali za trénera reprezentácie, v tejto funkcii získal tri cenné kovy.povedal Ďuris pre TASR.Pred uplynulým domácim šampionátom sa úspešný tréner svojej funkcie vzdal pre osobné dôvody. Na jeho miesto prišli Marián Gregorík a Dušan Danko. Danko však v máji podľahol ťažkej chorobe a vystriedal ho Mojmír Hojer. Bývalý reprezentant bol takisto ako Ďuris pri zisku premiérového titulu vo Zvolene ako hráč. Za úspechmi Slovenska je podľa neho viacero faktorov.povedal Hojer. Rovnako ako Ďuris sa ani súčasný tréner neobáva o budúcnosť:Slovensko malo na MS vždy silných lídrov, ktorí ťahali mužstvo. A to aj na ihrisku i mimo neho. V minulosti to boli najmä hráči Sibírskej (dnes Ružinova) a LG Bratislava, ktorí každý rok bojovali o tituly v domácej súťaži. Postupne však do reprezentácie prichádzali hráči aj z iných kútov Slovenska. Spolu vždy vytvorili súdržnú partiu.uzavrel pre TASR útočník Boris Oravec.