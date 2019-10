Za kandidáta na post prezidenta by si opozícia vybrala Donalda Tuska

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 17. októbra (TASR) - Odchádzajúci predseda Európskej rady Donald Tusk je podľa prieskumu medzi poľskými opozičnými voličmi favoritom na prezidentského kandidáta. Informovala o tom agentúra DPA. Prezidentské voľby v Poľsku by sa mali konať na jar 2020.Podľa výsledkov prieskumu zverejnených vo štvrtok vplyvným denníkom Dziennik Gazeta Prawna by viac ako 27 percent stúpencov opozície uvítalo, aby Tusk vyzval v súboji o post novej hlavy štátu úradujúceho prezidenta Andrzeja Dudu.Za Tuskom sa umiestnili s rovnakou 13-percentnou podporou Malgorzata Kidawová-Blonská, politička z centristickej strany Občianska platforma - ktorú Tusk spoluzaložil - a ľavicový politik Robert Biedron.Zber údajov sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1100 respondentov.Tusk, ktorému sa končí funkčné obdobie v EÚ v nadchádzajúcich týždňoch, od roku 2014, keď sa stal predsedom Európskej rady, vo veľkej miere absentoval v poľskej politike.V stredu vyzval opozíciu, aby vybrala spoločného prezidentského kandidáta. Samotný Tusk odmietol potvrdiť, či bude jedným z možných kandidátov, hoci uviedol, že by akceptoval, ak by opozícia rozhodla, že iný kandidát bude mať väčšiu šancu na víťazstvo.Poľská vládna pravicová strana Právo a spravodlivosť (PiS) si v nedeľných parlamentných voľbách zachovala nadpolovičnú väčšinu kresiel v Sejme - dolnej komore poľského parlamentu. Dosiahla síce najlepší výsledok od roku 1989, keď padol komunistický tábor, ale stratila kontrolu nad Senátom.Víťazstvo v Senáte vyvolalo u opozície nádej, že môže vyhrať prezidentské voľby a získať prezidentské veto.