Za konzumáciu jedla na známom schodisku v Taliansku hrozí pokuta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 7. augusta (TASR) - V talianskej metropole platí zákaz sadať si a konzumovať jedlá či nápoje na mramorových schodoch vedúcich zo Španielskeho námestia ku kostolu Trinitá dei Monti. Toto schodisko patrí k najfotografovanejším miestam Talianska a "zahralo" si napríklad vo filme Prázdniny v Ríme, v ktorom hlavné postavy stvárnili Audrey Hepburnová a Gregory Peck.Ako informovala agentúra AFP, za porušenie nariadenia mestskej polície, ktoré platí od začiatku tohto leta, hrozí pokuta od 150 do 400 eur.V snahe potlačiť nevhodné správanie sa návštevníkov mesta schválilo rímske zastupiteľstvo začiatkom leta nové pravidlá, ktoré zakazujú všetky formy sedenia či povaľovania sa na historických pamiatkach vrátane Španielskych schodov či fontány na priľahlom námestí. Turista môže byť pokutovaný aj za to, že sa po meste pohybuje bez trička či košele, ako aj za kúpanie sa v fontánach či ťahanie kufrov s kolieskami po historických schodoch.Podľa AFP policajti v utorok zatiaľ len pískaním na píšťalke upozorňovali turistov, ktorí sa chceli posadiť na svetoznáme schody. Tie boli pre verejnosť opäť sprístupnené v septembri roku 2016 po rozsiahlej renovácii. Financoval ju módny dom Bulgari.Škody na mramorových schodoch napáchalo nielen znečistené ovzdušie, ale odstraňovali sa aj žuvačky, fľaky po víne či káve, ktoré ľudia porozlievali sediac na schodoch. Po renovácii mramor opäť nadobudol bielu farbu.Po renovačných prácach sa však v Ríme začali aj spory medzi zástancami návrhu, aby boli Španielske schody na noc vždy uzavreté pre verejnosť, a odporcami tejto myšlienky.Prvá skupina sa totiž obávala, že na schody sa vrátia bezdomovci a pouliční predavači suvenírov, ktorí sa nemalou mierou podieľali na znečistení historickej pamiatky.Rímska primátorka Virginia Raggiová napokon rozhodla, že Španielske schody zostanú verejnosti prístupné vo dne i v noci, pričom však prisľúbila eliminovať riziko ich poškodenia, a to za pomoci policajných hliadok.Slávna "La Scalinata" bola navrhnutá architektmi Alessandrom Specchim a Francescom De Sanctis a postavená v rokoch 1721–25. Schodisko inauguroval pápež Benedikt XIII. pri príležitosti Svätého roku 1725.Myšlienka výstavby Španielskych schodov sa zrodila v hlave francúzskeho veľvyslanca Étienna Gueffiera, ktorý v roku 1660 zanechal na tento účel v testamente 20.000 écu. Schody sa mali stať symbolom mieru medzi Francúzskom a Španielskom – spojili totiž Španielske námestie s trojičným kostolom pod patronátom francúzskeho panovníckeho rodu.Názov námestia je odvodený od Palazzo di Spagna (Španielskeho paláca), ktorý sa na ňom nachádza a v 17. storočí bol rezidenciou španielskeho veľvyslanca pri Svätej stolici.V strede námestia je ranobaroková Fontana della Barcaccia od Pietra Berniniho so sochou lode. Motív si jej auto nevybral náhodou – legenda totiž hovorí, že rozvodnený Tiber v 16. storočí priplavil starú rybársku bárku presne do stredu námestia.Rím nie je jediným talianskym mestom, ktoré zápasí s nevhodným správaním sa turistov. AFP pripomenula, že dvaja Nemci museli v júli zaplatiť pokutu 950 eur za to, že si na schodoch k mostu Ponte di Rialto, ktorý vedie ponad Canal Grande, začali variť kávu. Okrem zaplatenia pokuty boli požiadaní, aby okamžite opustili mesto.