Za ľudí nepodporila programové vyhlásenie Ódorovej vlády, pretože by pre mnohých zrušilo pomoc s cenami energií

18.6.2023 (SITA.sk) - Strana Za ľudí nepodporila programové vyhlásenie vlády, pretože by pre mnohých zrušilo pomoc s cenami energií. V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to uviedla predsedníčka strany Veronika Remišová Dodala, že za túto pomoc veľmi bojovali a úsilie vlády Ľudovíta Ódora o adresnejšiu pomoc by podľa nej viedlo k tomu, že mnohé domácnosti by o pomoc prišli.