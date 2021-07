Za ľudí stále nemajú kandidáta na podpredsedu parlamentu, vedenie sa musí zhodnúť s orgánmi strany

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Za ľudí stále nemá kandidáta do funkcie podpredsedu Národnej rady SR (NR SR). Ako agentúru SITA informovalo tlačové oddelenie strany, meno kandidáta plánujú oznámiť po tom, ako sa na tejto nominácii zhodne vedenie strany a jej orgány.Post podpredsedu parlamentu je neobsadený od konca mája, keď poslanci do funkcie nezvolili Tomáša Lehotského (Za ľudí). V tajnej voľbe získal 75 hlasov, pričom na zvolenie za podpredsedu NR SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov, teda 76.Lehotský mal nahradiť Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý oznámil svoj odchod z funkcie po tom, ako spolu so straníckou kolegyňou Janou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou.