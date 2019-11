Za moje väznenie v USA môže protiruský rasizmus, vyhlásila agentka Maria Butina

Celý prípad bol nejasný

3.11.2019 (Webnoviny.sk) - Maria Butina, mladá Ruska, ktorú deväť mesiacov väznili v Spojených štátoch po tom, ako sa priznala, že je zahraničnou agentkou, viní za svoje uväznenie údajný "protiruský rasizmus" v USA. "Vráťme sa do roku 2016, do času okolo volieb. Pamätáte sa, ako v tom čase americké médiá písali o Rusku? Všetko bolo toxické. Povedzte mi, že tu neexistuje rasizmus proti Rusom," povedala Butina v nedeľňajšom rozhovore pre americkú televíziu CNN.Mariu Butinu prepustili 25. októbra z väznice v meste Tallahassee na americkej Floride a hneď nasledujúci deň sa vrátila do Ruska. Celý prípad bol od začiatku dosť nejasný, o pôsobení tejto ženy v USA sa vie len to, že sa ako fanúšička zbraní snažila o blízky kontakt s významnými predstaviteľmi Národnej asociácie vlastníkov zbraní (NRA), čo je nesmierne vplyvná organizácia bojujúca proti snahám obmedziť vlastníctvo zbraní.Veľkým podporovateľom NRA je aj americký prezident Donald Trump a tesné vzťahy s ňou má množstvo vysokopostavených členov Trumpovej Republikánskej strany. Práve k významným predstaviteľom republikánov sa chcela Butina cez kontakty v NRA údajne prepracovať.Rusku zajali Američania v júli 2018 a v novembri, po tom, ako sa priznala k spiknutiu a k tomu, že je zahraničnou agentkou, ju odsúdili na 18-mesačné väzenie. Časť z neho si "odkrútila" už vo vyšetrovacej väzbe, ďalšiu časť jej odpustili za vzorné správanie vo väzení.O prípad sa minulý rok intenzívne zaujímal aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý poprel, že by žena konala na príkaz či s vedomím Moskvy, a jej zatknutie a väznenie ostro kritizoval."Nie je vôbec jasné, z čoho bola obvinená alebo akého zločinu sa dopustila. Zatkli ju a dali túto ženu do väzenia. Ale nemali na ňu nič, takže, aby nevyzerali úplne hlúpo, dali jej 18 mesiacov, aby ukázali, že je z niečoho vinná," komentoval túto kauzu minulý rok Putin.Informácie pochádzajú z webstránky ruskej verzie Rádia Slobodná Európa/Rádia Sloboda (RFE/RL) a z archívu agentúry SITA.