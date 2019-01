Za najmenej znesiteľnú považujú Slováci bolesť zubov

Foto: Brufen Foto: Brufen

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (OTS) - Či sa nám to páči alebo nie, bolesť je súčasťou nášho života. Na základe prieskumu agentúry 2muse, až polovica Slovákov takmer vždy siahne po tabletke pri bolesti zubov a migréne. Z výsledkov prieskumu taktiež vyplýva, že polovica populácie považuje voľnopredajné lieky za potrebný prostriedok k úľave od bolesti, ale 4% ľudí ich zo zásady odmietajú.Napriek tomu, že veľká časť Slovákov tlmí svoje bolesti prostredníctvom liekov, polovica z nich čaká časť dňa alebo celú noc s vierou, že sa z bolesti vyspia. Za najmenej znesiteľnú bolesť považujú Slováci bolesť zubov, čo uviedlo až 43% opýtaných, avšak najčastejšie ľudia trpia bolesťou chrbtice, svalov a kĺbov a bolesťou hlavy, na ktoré vyše tretina populácie trpí asi raz mesačne alebo častejšie.1. Bolesť zubov2. Bolesť hlavy, migréna3. Bolesť chrbta, chrbtice4. Menštruačné bolesti5. Bolesti brucha, žalúdka6. Natiahnuté svaly po námahe7. Bolesť svalov, kĺbov8. Bolesť hlavy po alkohole(Respondenti odpovedali formou výberu z vopred daných možností)Až trištvrte Slovákov očakáva, že liek na bolesť zaberie do polhodiny. S rastúcim vekom však táto podmienka na lieky klesá. Dve tretiny preferujú lieky, ktoré sú šetrné k tráviacemu systému a okrem toho ženy dávajú prednosť liekom, ktoré neobsahujú pridané farbivá, nemajú vedľajšie účinky alebo sa ľahko dávkujú. Pri výbere voľnopredajných liekov proti bolesti zaváži aj cena a pre niektorých z respondentov je dôležité, aby liek pôsobil aj na horúčku.Pre pätinu slovenskej populácie je bolesť hlavy druhou najmenej znesiteľnou bolesťou, pričom viac to tak cítia ženy, a až 57% žien tlmí svoju bolesť tabletkou okamžite. Rovnako je to v prípade menštruačných bolestí, pri ktorých 66% žien užíva lieky na tlmenie bolesti takmer vždy. Naopak muži ťažšie znášajú bolesť chrbta alebo chrbtice. I napriek tomu, že polovica populácie čaká časť dňa alebo noc, kým bolesť neprejde, z prieskumu vyplýva, že približne jeden z desiatich si tabletku zoberie ihneď a viac ako dvojnásobne to priznávajú ženy. Mnohé z akútnych bolestí sú podľa odborníkov spôsobené nedostatkom relaxačných aktivít v kombinácii so zlým pitným režimom, nedostatkom spánku, ale bolesti môžu byť spôsobené aj psychickou záťažou. Vysoké percento slovenskej populácie trpí práve bolesťami hlavy a migrénou.Frekvencia pociťovania bolesti u Slovákov je charakteristická niekoľkými paradoxmi. Zatiaľ čo 26% ľudí pociťuje bolesť chrbtice niekoľkokrát mesačne, jeden z desiatich Slovákov na tieto bolesti netrpel nikdy. Zaujímavým ukazovateľom je, že podľa prieskumu až 30% žien nikdy netrápili menštruačné bolesti a 18% žien ich prežívajú len zriedka. Bolesťami hlavy po alkohole, ktorú Slováci označili ako ôsmu najmenej znesiteľnú, nikdy netrpelo 40% populácie. Bez liekov sa Slovákom najľahšie prekonávajú natiahnuté svaly po námahe, ale aj bolesti chrbta či bolesti svalov a kĺbov pri chrípkovom ochorení. V prekonávaní bolesti bez voľnopredajných liekov, nie sú medzi mužmi a ženami výrazné rozdiely.Prieskum s názvom Vnímanie bolesti, bol realizovaný v spolupráci s agentúrou 2.muse, v októbri 2018. Exkluzívneho kvantitatívneho výskumu sa zúčastnili Slováci vo veku nad 18 rokov. Respondenti odpovedali na vopred pripravené otázky formou dotazníka, pričom z celkového počtu 512 účastníkov bolo 47% mužov a 53% žien.Mylan je globálna farmaceutická spoločnosť, ktorá sa zaviazala stanoviť nové štandardy v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spolupracujeme s pokrytím na celom svete s cieľom poskytnúť 7 miliardám ľuďom prístup k vysoko kvalitným liekom a venujeme sa inovácii, aby sme uspokojili nesplnené potreby a prispeli k zabezpečeniu spoľahlivosti a vysokej kvalite služieb. Našou motiváciou je robiť to, čo je správne, nie to, čo je jednoduché; a mať vplyv na budúcnosť prostredníctvom vášnivého vedúceho postavenia na celosvetovej úrovni. Ponúkame rastúce portfólio viac ako 7 500 výrobkov predávaných na celom svete vrátane antiretrovírusových terapií, ktoré potrebuje viac ako 40% ľudí, ktorí sú liečení na HIV/AIDS. Naše výrobky predávame vo viac ako 165 krajinách. Sme jedným z najväčších svetových výrobcov aktívnych farmaceutických zložiek. Každý člen nášho približne 35-tisícového kolektívu pracovných síl sa venuje vytváraniu lepšieho zdravia pre lepší svet. Viac informácií nájdete na stránkach Mylan.com mylansk.sk . Obvykle uverejňujeme informácie, ktoré môžu byť pre investorov dôležité na našej webovej stránke na adrese investor.mylan.com.