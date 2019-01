Za neoprávnené používanie vojenskej uniformy by mali byť pokuty

Ilustračné foto. Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Za neoprávnené používanie vojenských uniforiem a označenia Ozbrojených síl (OS) SR by mali po novom hroziť sankcie až do výšky 500 eur. Počíta s tým novela zákona o ozbrojených silách, ktorú parlament posunul do druhého čítania. Opatrením ministerstvo obrany reaguje na problém s extrémistickými polovojenskými organizáciami.Zákaz by sa mal vzťahovať aj na použitie iných odevov označených štátnym znakom SR a zameniteľných s vojenskou rovnošatou. Nezákonné má byť aj zneužitie označenia OS SR v písomnom styku, názvoch domén webových stránok či na motorových vozidlách. Trestať sa má tiež použitie osobnej identifikačnej karty inou osobou ako vojakom.zdôrazňuje minister obrany Peter Gajdoš (SNS).Právna norma sa má vzťahovať na aktuálne zavedené rovnošaty. Opatrenie sa teda nemá dotknúť rybárov či poľovníkov, ktorí používajú odevy s neaktuálnym vzorom. Výnimku majú mať aj poberatelia výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku, účastníci boja proti fašizmu a rehabilitovaní vojaci.Zákon by mal byť účinný od 1. mája tohto roka.