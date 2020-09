Za odluku cirkví od štátu je takmer 52 percent Slovákov. Patríte medzi nich?

Za odluku cirkví sú viac muži

Online dotazník metódou CAWI

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2020 (Webnoviny.sk) - Za odluku cirkví od štátu je 51,8 percenta Slovákov. Túto alternatívu si nevie predstaviť 20,3 percenta opýtaných. O tému sa nezaujíma, respektíve sa k nej nevie vyjadriť 27,9 percenta respondentov.Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA zorganizovala spoločnosť Nielsen Admosphere od 24. do 28. augusta. Výskumnú vzorku tvorilo 514 respondentov starších ako 15 rokov.Za odluku cirkví sú viac muži (57,7%) ako ženy (45,8%). Z pohľadu vekovej štruktúry preferujú túto možnosť Slováci vo veku 55 a viac rokov, konkrétne sa za túto alternatívu vyslovilo 59,6 percenta opýtaných.Naopak, najmenej (45,2%) sú za odluku cirkví od štátu mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov.Z hľadiska vzdelania preferujú odluku cirkví predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním (60,7%) pred občanmi so stredoškolským vzdelaním s maturitou (55,6%) a ľuďmi s ukončenou základnou školou, respektíve strednou školou bez maturity (40,2%).Takmer 55 percent ľudí žijúcich na strednom Slovensku je za túto alternatívu pred občanmi západného Slovenska (51,3%) a východnej časti republiky (50,6%).Spoločnosť Nielsen Admosphere vykonala prieskum technikou jednotného online dotazníka metódou CAWI. Respondenti boli vybraní zo Slovenského národného panelu.