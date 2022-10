Za odpálením časti Krymského mosta je zodpovedná ukrajinská rozviedka, Rusi sa pochválili dolapením páchateľov

Do mora sa zrútila mostná konštrukcia

Kamión plný výbušnín

12.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) spolu s vyšetrovacím výborom Ruskej federácie tvrdia, že sobotňajšiu explóziu na moste ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym, zorganizovala ukrajinská rozviedka.Ako FSB uviedla na svojom webe, v kamióne, ktorý vybuchol na moste a spôsobil zrútenie časti konštrukcie pre automobilovú dopravu, sa nachádzalo 22 paliet s výbušným zariadením, ktoré vážilo 22 770 kilogramov. Bolo údajne zamaskované stavebnou polyetylénovou fóliou.Podľa FSB boli výbušniny odoslané začiatkom augusta z ukrajinskej Odesy do bulharského prístavu Ruse. V nasledujúcich týždňoch ich expedovali do Arménska a Gruzínska.Neskôr, 4. októbra, náklad v kamióne registrovanom v Gruzínsku prekročil rusko-gruzínsku hranicu a vyložili ho vo veľkoobchodnom sklade v Armavire v ruskom Krasnodarskom kraji.O tri dni neskôr boli údajne za asistencie dvoch Ukrajincov a piatich Rusov zmenené doklady o náklade, pričom príjemcom mala byť neexistujúca spoločnosť na Kryme.V ten istý deň palety naložili do nákladného auta ruského občana, ktorý s kamiónom odišiel do Simferopoľa. V sobotu 8. októbra o 6:03 miestneho času vozidlo na moste explodovalo.Podľa FSB kontrolu nad pohybom nákladu po celej trase a kontrakty s účastníkmi prepravnej schémy mal zamestnanec ukrajinskej rozviedky, ktorý sa vraj predstavil ako Ivan Ivanovič a používal anonymné telefónne číslo zakúpené na internete a zaregistrované na občana z centrálnej časti Ukrajiny.V súčasnosti sú vraj zadržaní piati občania Ruska a traja občania Ukrajiny a Arménska.